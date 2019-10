Líder nacional de burócratas renuncia al PRI luego de 40 años

Tras 40 años de militancia priista, Joel Ayala Almeida, dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), y se separó del partido tricolor, buscará formar una organización política con el respaldo de los trabajadores.

Durante la Reunión Nacional de Dirigentes en la que participaron los líderes de los 82 sindicatos que conforman la FSTSE, Ayala Almeida anunció a sus agremiados la renuncia de su militancia, y se votó por unanimidad la creación de una organización política nacional "independiente, plural y democrática".

A través de una carta dirigida a Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente del PRI, el líder de la FSTSE anunció la renuncia a su militancia en la que agradeció "las oportunidades brindadas" mientras formó parte del partido tricolor y aclaró que "no existe resentimiento alguno".

"En razón de la definición de la Reunión Nacional de Dirigentes, tanto de los sindicatos como de la representación territorial que integra la FSTSE, me permito informar de mi separación formal del Partido Revolucionario Institucional, no sin antes, dejar testimonio de mi reconocimiento y gratitud a las oportunidades brindadas durante mi historial de militancia en ese instituto político", señaló.

Agregó: "Aclarando que no existe resentimiento alguno, sino que mantendré vigente mi convicción del mandato de los trabajadores al servicio del Estado, en el fortalecimiento de las instituciones de la República".

Ayala Almeida fue tres veces diputado por el PRI y senador, lleva 21 años al frente de la FSTSE, y en diciembre pasado fue elegido para otro periodo de seis años.

Durante la Reunión Nacional de Dirigentes, que se realizó anoche, se aprobó por unanimidad la constitución de una organización política nacional "independiente, libre, actuante, propositiva, plural, democrática, abierta a organizaciones adherentes, civiles, sociales, con un accionar libre y soberano, a fin de continuar impulsando el fortalecimiento de las instituciones de la República", dijo.

Se registró la propuesta para que Ayala Almeida encabece esá organización, la cual fue aprobada por unanimidad, y se recomendó que se brinde toda la formalidad cubriendo los requisitos ante el Instituto Nacional Electoral.

"Se seguirá respetando la militancia de cada uno de los representados en los distintos organismos de partido, en razón y apego a la declaración de principios que se especifican en el estatuto general que la propia central FSTSE dio a conocer en la determinación del dirigente Ayala Almeida de su separación a la militancia en el PRI, haciendo énfasis a su reconocimiento a las oportunidades que el tricolor PRI le brindó en todo su historial de militancia", indicó.