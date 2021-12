Líderes de AL y España en Grupo Puebla dan visto bueno a propuesta de tasar a ricos del mundo

"El mundo pospandemia necesita una reconstrucción más generosa, con menos desigualdad y con menos hambre. Esta propuesta ya tiene el apoyo de presidente Alberto Fernández (Argentina), Honduras se va a sumar, Bolivia se va a sumar", dijo el exministro brasileño de Educación Aloizio Mercadante en una rueda de prensa para concluir la asamblea de grupo celebrada en Ciudad de México.

López Obrador propuso en noviembre ante la ONU crear un fondo para combatir la pobreza mediante un impuesto voluntario del 4 % de las mil personas más ricas del mundo, otro para las mil empresas más grandes y un fondo de 0,2 % del PIB de os países de G20.

Ante las dificultades para aplicar un mecanismo de estas características, Mercadante consideró que "para la viabilidad de esta propuesta primero hay que divulgarla para sensibilizar".

Aseguró que "América Latina es la región con más desigualdad de planeta" y pidió una "actitud solidaria" de los que "más ganan".

Y se mostró convencido de que Luiz Inácio Lula da Silva ganará las elecciones brasileñas del próximo año y defenderá la propuesta porque el combate al hambre "forma parte de su historia de vida".

Sobre la crisis venezolana, Mercadante hizo un "llamamiento para que se retome a negociación entre e Gobierno venezolano y a oposición patrocinada por el Gobierno de México", que se rompió tras la extradición a Estados Unidos de Álex Saab, a quien la delegación chavista quería dentro de su equipo negociador.

Y al respecto de la victoria de la izquierdista Xiomara Castro en Honduras, la ministra argentina de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, celebró que la futura presidenta hondureña "no es solo una mujer, sino una mujer feminista que se presenta como antipatriarcal".

Fundado en 2019 en la ciudad mexicana de Puebla, este grupo cuenta con 54 líderes progresistas de Latinoamérica, el Caribe y España.

Al encuentro de la capital mexicana, el tercero presencial, asistieron el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, la expresidenta de Brasil Dilma Rousseff, el expresidente de Colombia Ernesto Samper, el expresidente de Ecuador Rafael Correa y el expresidente de Paraguay Fernando Lugo, entre otros.

También participaron de forma remota el presidente de Argentina y fundador del Grupo de Puebla, Alberto Fernández, el de Bolivia, Luis Arce, y el expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva.

Roussef se reúne con Morena, PT y PVEM

Las bancadas de Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido del Trabajo (PT), se reunieron con la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, quien fue llevada por el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado.

La exmandataria federal les recomendó mantener su mayoría para evitar que al gobierno en el poder le ocurra lo que pasó en el país que ella gobernó de 2011 a 2016, en el que fue sujeta a un proceso de destitución.

En la reunión privada, realizada en el auditorio Aurora Jiménez del recinto legislativo de San Lázaro, sostuvo que en 2015, cuando la derecha obtuvo la mayoría en el Congreso de Brasil, enfrentó una "andanada de golpes" pues "manipularon" la información y "criminalizaron" a los dirigentes, lo que desestabilizó a su gobierno y la llevó a perder la batalla en 2016.

Al respecto, Delgado Carrillo sostuvo: "Para mí era muy importante traerla aquí a la Cámara de Diputados, que pudiera platicar con nuestros diputados, con nuestras diputadas de la alianza que tenemos para que estén muy conscientes siempre de la importancia de la mayoría; la importancia de tener ésta mayoría en un proceso de Transformación como el que está viviendo nuestro país. Porque las transformaciones en los pueblos no son en línea recta, siempre tiene a la derecha ahí amenazante como ocurrió en Brasil que dieron, prácticamente, un Golpe de Estado a través del parlamento, que no tenía mayoría".

En tanto, el coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier Velasco, afirmó que pese a haber enfrentado un golpe de Estado en el que coadyuvaron medios de comunicación, el Poder Judicial y los partidos de derecha, a Dilma "no la vencieron", "ni vencieron la lucha que ella ha defendido desde siempre".

La intervención de Rousseff se prolongó por casi una hora. Les dijo a las y los legisladores que por ese motivo ve muy oportuno que desde la Cámara de Diputados se haya incluido la revocación de mandato en la Constitución, "porque esto le regresa al pueblo el poder, es garantizar la conciencia del pueblo sobre el poder".

La política brasileña, integrante del Partido de los Trabajadores, también les recomendó seguir destinando gran parte del presupuesto a la población más vulnerable, pues dijo que apoyar a las masas le ayudó a su partido a "trascender" en diversos momentos.

Finalmente, sin mencionar la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, destacó la importancia de impulsar planes energéticos.

Señaló que en Brasil se dio todo el apoyo a Petrobras, lo que les permitió producir cerca de un millón 800 mil barriles al día y llegar a ser la décima potencia en el mundo.

En el encuentro, Dilma Rousseff estuvo flanqueada por los coordinadores del PVEM, Carlos Puente; de Morena, Ignacio Mier; del PT, Alberto Anaya; así como del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado; del presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna; y de la presidenta de la Comisión de Justicia y Honestidad de Morena. Eloísa Vivanco.