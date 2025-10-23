Líderes de la UE buscan involucrarse en Gaza tras cumbre sobre Ucrania y Rusia

BRUSELAS (AP) — Los líderes de la Unión Europea están buscando un papel más activo en Gaza y en la ocupada Cisjordania después de haber sido marginados del alto el fuego mediado por Estados Unidos entre Israel y Hamás.

En una cumbre el jueves en Bruselas, centrada en gran medida en Ucrania y Rusia, los jefes de estado de la UE discutieron el frágil alto el fuego en Gaza y se comprometieron a apoyar la estabilidad en el enclave costero devastado por la guerra. La UE ha sido el mayor proveedor de ayuda a los palestinos y es el principal socio comercial de Israel.

"Es importante que Europa no solo observe, sino que desempeñe un papel activo", dijo Luc Frieden, el primer ministro de Luxemburgo, al dirigirse a la reunión. "Gaza no ha terminado; la paz aún no es permanente".

La indignación por la guerra en Gaza ha dividido al bloque de 27 naciones y ha llevado las relaciones entre Israel y la UE a un mínimo histórico.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció en septiembre planes para buscar sanciones y una suspensión parcial del comercio contra Israel, con el objetivo de presionarlo para alcanzar un acuerdo de paz en Gaza.

El apoyo a las medidas pareció tambalearse con el acuerdo de alto el fuego mediado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y algunos líderes europeos pidieron que se abandonen.

Pero líderes desde Irlanda hasta Holanda dicen que, mientras la violencia continúe en Gaza y en la Cisjordania ocupada, mantener sobre la mesa las sanciones a ministros del gabinete israelí y asentamientos, así como la suspensión parcial de un acuerdo comercial, da a la UE influencia sobre Israel para frenar la acción militar.

En el período previo al alto el fuego, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo a principios de este mes que "Europa se ha vuelto esencialmente irrelevante y ha mostrado una enorme debilidad".

El acuerdo se concretó sin una contribución visible de la UE, y desde entonces los líderes europeos han tenido problemas para unirse al esfuerzo diplomático que actualmente está remodelando Gaza.

La principal diplomática de la UE, Kaja Kallas, ha dicho que la UE debería desempeñar un papel en Gaza y no sólo pagar para apoyar la estabilidad y eventualmente la reconstrucción.

La UE ha brindado un apoyo clave a la Autoridad Palestina, que administra partes de Cisjordania ocupada.

Al concluir la cumbre, los líderes de la UE emitieron un compromiso de entregar ayuda humanitaria a Gaza, posiblemente a través de una ruta marítima desde Chipre. También dejaron entrever una posible extensión de un programa de apoyo policial de Cisjordania a Gaza para reforzar una fuerza de estabilización solicitada en el actual plan de alto el fuego de 20 puntos.

También ha buscado la membresía en el cuerpo de supervisión transicional "Junta de Paz" del plan, dijo esta semana Dubravka Šuica, Comisionada Europea para el Mediterráneo.

Al menos dos países de la UE, Dinamarca y Alemania, están participando en el nuevo esfuerzo de estabilización liderado por Estados Unidos supervisando e implementando el alto el fuego en Gaza. Las banderas de esas dos naciones han sido izadas en el Centro de Coordinación Civil-Militar en el sur de Israel.

La Misión de Asistencia Fronteriza de la Unión Europea en Rafah, en la frontera entre Gaza y Egipto, comenzó en 2005. En enero desplegó a 20 expertos en policía fronteriza de seguridad procedentes de Italia, España y Francia.

Durante el alto el fuego de febrero-marzo, la misión ayudó a 4.176 personas a salir de la Franja de Gaza, incluidos 1.683 pacientes médicos. Esos esfuerzos se detuvieron con la reanudación de los combates.

Al margen de la UE, naciones individuales han actuado para presionar a Israel por su cuenta mientras las protestas remecían ciudades desde Barcelona hasta Oslo. Muchos han reconocido un Estado palestino.

España ha intensificado su oposición a las acciones de Israel en Gaza. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, calificó la guerra de "genocidio" cuando anunció en septiembre planes para formalizar un embargo de armas y bloquear las escalas en puertos españoles de las entregas de combustible con destino a Israel.

Eslovenia impuso en agosto un embargo de armas en lo que dijo fue una primicia para un país miembro de la UE.

Además, algunas televisoras nacionales han pedido excluir a Israel del Festival de la Canción de Eurovisión. Las emisoras miembros votarán en noviembre sobre si Israel puede participar en el espectáculo musical el próximo año, entre crecientes presiones para que el país sea excluido debido a la guerra entre Israel y Hamás en Gaza.