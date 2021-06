Líderes obreros no fueron convocados para reunión con Kamala Harris

Reyes Soberanis Moreno, presidente del Congreso del Trabajo, aclaró que para la reunión del pasado lunes de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, con líderes obreros del país, no fue tomada en cuenta esta que es la mayor Organización de Trabajadores en México.

El dirigente del organismo cúpula del movimiento obrero organizado de México, afirmó que esto no es casualidad porque tampoco fue tomada en cuenta la posición de los trabajadores mexicanos a través de sus Organizaciones Sindicales en la renegociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, como si lo hicieron los sindicatos de esos países.

En un comunicado, Reyes Soberanis Moreno advirtió que si no se respeta a los trabajadores mexicanos y sus organizaciones, no se puede hablar del fortalecimiento de sus derecho humanos y sociales. "La voz de los Trabajadores se hará escuchar, no seremos sólo espectadores de los cambios que se proponen y no dejaremos que otros decidan por nosotros; el valor del Trabajo y la dignidad de los Trabajadores lo llevamos en alto a cada rincón de nuestro País", subrayó.

Dijo que el compromiso del organismo cúpula del movimiento obrero organizado en el país, que representa a más de 15 millones de trabajadores, es cumplir con la ley laboral y con los acuerdos que se plasmaron en el T-MEC. "Apoyamos el fortalecimiento de los derechos de los Trabajadores de estos países, pero solamente se logrará con un diálogo abierto y democrático. No se puede hablar de libertad sindical excluyendo la voz de los Obreros Mexicanos", sentenció.