Ligan al "Capitán Sol" con muerte de marinos

Ciudad de México.- El capitán de corbeta Miguel Ángel Solano Ruiz, "El Capitán Sol", volvió al centro de la investigación que la Fiscalía General de la República (FGR) realiza en torno a la red de huachicol fiscal en las aduanas encabezada por los sobrinos políticos de José Rafael Ojeda Durán, quien fuera secretario de Marina en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Indagatorias recientes a las que tuvo acceso El Universal apuntan a que el marino retirado y prófugo de la justicia podría estar detrás de la misteriosa muerte de los capitanes Adrián Omar del Ángel Zúñiga y Abraham Jeremías Pérez Ramírez, presuntamente implicados en el contrabando de combustible.

Después de la captura del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y 13 marinos, empresarios y exfuncionarios de Aduanas, la Secretaría de Marina (Semar) reportó la muerte del capitán de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez en un presunto suicidio en su oficina de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, Tamaulipas, el 8 de septiembre pasado.

Un día después, la Semar dio a conocer la muerte del capitán Adrián Omar del Ángel Zúñiga, en un accidente durante una práctica de tiro real en Puerto Peñasco, Sonora.

