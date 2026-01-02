logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Investigadores de la UNAM revelan el interior del volcán Popocatépetl en 3D

Fotogalería

Investigadores de la UNAM revelan el interior del volcán Popocatépetl en 3D

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Ligan al "Capitán Sol" con muerte de marinos

Por El Universal

Enero 02, 2026 03:00 a.m.
A
Ligan al "Capitán Sol" con muerte de marinos

Ciudad de México.- El capitán de corbeta Miguel Ángel Solano Ruiz, "El Capitán Sol", volvió al centro de la investigación que la Fiscalía General de la República (FGR) realiza en torno a la red de huachicol fiscal en las aduanas encabezada por los sobrinos políticos de José Rafael Ojeda Durán, quien fuera secretario de Marina en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Indagatorias recientes a las que tuvo acceso El Universal apuntan a que el marino retirado y prófugo de la justicia podría estar detrás de la misteriosa muerte de los capitanes Adrián Omar del Ángel Zúñiga y Abraham Jeremías Pérez Ramírez, presuntamente implicados en el contrabando de combustible.

Después de la captura del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y 13 marinos, empresarios y exfuncionarios de Aduanas, la Secretaría de Marina (Semar) reportó la muerte del capitán de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez en un presunto suicidio en su oficina de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, Tamaulipas, el 8 de septiembre pasado.

Un día después, la Semar dio a conocer la muerte del capitán Adrián Omar del Ángel Zúñiga, en un accidente durante una práctica de tiro real en Puerto Peñasco, Sonora.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Reportan congestionamiento vial en la México-Querétaro
Reportan congestionamiento vial en la México-Querétaro

Reportan congestionamiento vial en la México-Querétaro

SLP

El Universal

Modifican subsidio al empleo para que personas no pierdan beneficio
Modifican subsidio al empleo para que personas no pierdan beneficio

Modifican subsidio al empleo para que personas no pierdan beneficio

SLP

El Universal

Recomendaciones para evitar endeudamientos en enero
Recomendaciones para evitar endeudamientos en enero

Recomendaciones para evitar endeudamientos en enero

SLP

El Universal

Consejos para afrontar la cuesta de enero sin comprometer la estabilidad financiera

T-MEC impulsará fabricación de componentes para autos eléctricos en México
T-MEC impulsará fabricación de componentes para autos eléctricos en México

T-MEC impulsará fabricación de componentes para autos eléctricos en México

SLP

El Universal

México busca consolidarse como proveedor clave en la cadena de suministro de vehículos eléctricos