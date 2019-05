Ligan con capo a los agresores de militares en La Huacana

La temporada que tuvo el Real Madrid fue una de las peores en su historia. Terminó en la tercera posición con 68 puntos, 19 puntos de diferencia con el primer lugar, el Barcelona.

Además, su hegemonía en Europa finalizó al quedar eliminado en los Cuartos de Final de la Champions League ante el Ajax, en un partido de vuelta donde se demostró que el nivel futbolístico merengue estaba en crisis.

La temporada se vio marcada por la salida de Cristiano Ronaldo a la Juventus. Un futbolista que se convirtió en pieza fundamental para el madridismo en los últimos nueve años. Con el portugués lograron cuatro Champions, tres Mundiales de Clubes, tres Supercopas de Europa, dos Ligas, dos Copas del Rey y dos Supercopas de España.

Es por eso que el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, aceptó para el programa El Transistor de Onda Cero, que la ausencia de CR7 pesó en las filas merengues, "Buscarle un sustituto a Cristiano Ronaldo es muy difícil. Teníamos muy buenos jugadores que podían suplirle. Bale, Asensio y también venía Vinicius, pero su salida no creo que este fuera el problema de la temporada".

Dejar salir a Cristiano no fue un tema que le quitara el sueño a Florentino y aseguró que el fracaso del año futbolístico también hubiera pasado con el portugués en sus filas, "No me he arrepntido de dejarlo ir. Con él hubiera pasado lo mismo".

Al final, el presidente fue contundente "Cristiano Ronaldo es el mejor jugador que he fichado".