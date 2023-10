Lilly Téllez abre su casa a Xóchitl Gálvez, con cena e invitadas (Video)

Un integrante de la primera familia que recibió a Xóchitl Gálvez en su casa le provocó un bochornoso momento a la virtual candidata del Frente Amplio por México, luego de que no supiera su nombre mientras eran entrevistados para asegurar que “ofrecerían su hogar” a la panista.

La grabación se hizo viral luego de unos minutos debido a que Gálvez ha asegurado que, aunque demuelan sus propiedades -por las que se encuentra envuelta en presuntas acusaciones de corrupción- ella podrá vivir en las de millones de mexicanos que la recibirán con las “puertas abiertas”.

En el video la Senadora panista dijo que se encontraba en casa de la señora Marina y su familia. Contó que la anfitriona del hogar tiene un problema de oído, sin embargo, su hijo Lalo, a quien cedió la palabra.

Cuando dio la palabra al hombre, éste no supo cuál era el nombre de la legisladora, por lo que ella tuvo que decírselo.

Previo a eso, Gálvez también asistió a la casa de Lilly Téllez, quien publicó un tuit asegurando que la también panista tendría siempre las puertas abiertas de su casa.

“Hoy nos juntamos en mi casa para invitar a Xóchitl Gálvez a comer sopa de tortilla, que la preparamos deliciosa aquí. Ha estado trabajando tanto que necesita un buen caldo casero para recuperar energías”, dijo Téllez en su video.

“Muchas gracias por abrirme las puertas de tu casa, querida @LillyTellez. Ya vi que no solo eres buenérrima con el pastel de chocolate, también con la sopa de tortilla”, escribió la virtual candidata del Frente.

“NO CREO EN DEMOLER CASAS, SÍ EN DENUNCIAR CORRUPCIÓN”: SHEINBAUM

Claudia Sheinbaum, la Coordinadora de la Defensa de la Transformación, virtual candidata presidencial de Morena, aseguró esta mañana que ella está “en contra de demoler casas” y a favor de “hacerlas”, así como también de “denunciar la corrupción inmobiliaria”, luego de que se dieran a conocer diversas irregularidades en la construcción de la casa de Xóchitl Gálvez Ruiz, virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México, no es legal, ni su ocupación ni su construcción, pues no cuenta con los permisos correspondientes.

“Yo estoy a favor de hacer casas, no de demolerlas, como hice en la Ciudad de México”, señaló Sheinbaum en sus redes sociales. “También estoy a favor de denunciar la corrupción inmobiliaria, como hice en la Ciudad de México. La casa que me preocupa y ocupa es la casa de todos y todas”, añadió.

Gálvez había acusado un día antes a Sheinbaum directamente de que la “idea” salió de su equipo de campaña. “Mándenla a demoler aunque todo esté en orden”, insistió. Pero el Gobierno panista de la Alcaldía Miguel Hidalgo, donde se ubica la casa de la Senadora en la Ciudad de México, lo confirmó a Reforma esta semana.

AMLO, EN CONTRA DE LA DEMOLICIÓN

Apenas el jueves, el Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó el llamado del partido Morena de la Ciudad de México a demoler la casa de Xóchitl Gálvez. “Por ejemplo, están hablando de la destrucción de la casa que se construyó supuestamente sin papeles, sin permisos y que hay que destruir la casa de quien es representante del movimiento. No, no, no. Ni quemar libros, ni utilizar la picota, ni el marro para destruir nada y vernos como adversarios a vencer, no como enemigos a destruir. Nosotros padecimos mucho eso cuando estábamos en la oposición. Por eso era el peligro para México”, aseguró.

Desde Palacio Nacional, López Obrador afirmó que las y los integrantes de su movimiento, así como sus simpatizantes no pueden y no deben hacer ese tipo de cosas, ya que hacer lo mismo que sus adversarias y adversarios, sería ir en contra de sus principios.

“No debe haber campañas de linchamiento porque nosotros padecimos eso. Es más, todavía, pero no vamos a responder de la misma manera. Yo respeto mucho a quienes sostienen el mandamiento de la ley del talión, de ojo por ojo y diente por diente, yo no creo en eso”, destacó.

El martes pasado, la Senadora del Partido Acción Nacional (PAN) mostró su molestia cuando, en conferencia de prensa, le preguntaron sobre las dudas que existen con sus propiedades. “Es un asunto privado”, atajó. Se negó a confirmar que Mariana Gómez del Campo, sobrina del expresidente Felipe Calderón, le compró un departamento que había prometido regalar a la beneficencia pública.

Cuando era Delegada de la Alcaldía Miguel Hidalgo, en la capital mexicana, Gálvez, una empresaria de 60 años de edad, ofreció regalar el departamento que ocupaba y que era de su propiedad si abandonaba ese cargo por buscar otro. Gálvez renunció a su puesto para aspirar a otro mejor: irse al Senado. Pero no está claro si cumplió su promesa de regalar el producto de la venta de su departamento. Ayer, el partido político Morena pidió demoler la casa de la panista en la actualidad luego de que se dio a conocer que no es legal, ni su ocupación ni su construcción, pues no cuenta con los permisos correspondientes. Gálvez Ruiz desocupó el departamento que vendió Gómez del Campo y se fue a vivir a esa propiedad, que compró con un crédito millonario liquidado en apenas un año.