Lilly Téllez "alimenta" polémica contra comunidad trans

De nueva cuenta, la senadora panista

utilizó sus redes sociales para reaccionar a otro acto de discriminación que vivió la activista Laura Glover junto a otra persona de la comunidad trans que la acompañaba.Desde su cuenta oficial de X, antes Twitter, la senadora compartió un video donde se escucha al activista decir que "supuestamente" uno de los empleados de una tienda Sanborns les pidió comprar unas pastillas "Halls" para permitirles el acceso a los sanitarios, hecho que enfureció a las dos personas de la comunidad trans, quienes argumentaron que les negaron "un derecho básico humano".Esta reacción llega luego de que Téllez se enfrascó en una discusión con la influencer Wendy Guevara a raíz de un acto de discriminación contra una mujer trans, ocurrido en la Cineteca Nacional.Ante este acontecimiento, la periodista no dudo en expresar su opinión en dicha publicación, donde escribió que ojalá por este hecho no despidieran "al valiente empleado".La tarde del pasado 12 de septiembre, la activista Laura Glover denunció en redes sociales un acto de transfobia, pero ahora por parte del personal de la Cineteca Nacional.Por medio de la plataforma X, antes Twitter, la cuenta @samano_O compartió un video donde se aprecia a la mujer trans denunciar a trabajadores del recinto."Que a una mujer trans la hayan sacado a rastras del baño con tanta violencia, en un país donde se matan siete mujeres trans por día", expresó.Ante ello, se escucha decir la frase "ya pasó" por parte del personal de seguridad, a lo que la joven respondió: "¿O quieres que me meta a la oficina?".Asimismo, en un segundo video compartido en Instagram por la cuenta @transyfugas, se aprecia a detalle como la mujer trans arremete contra el personal de seguridad. "Estamos cansadas de que p... p... nos violenten [...] Quiero al gerente ahorita, ya estoy harta".En la publicación de dicha red social, la joven explicó la causa que originó el conflicto. "Esta tarde, fui violentada por dos policías mujeres en la Cineteca Nacional, quienes por un minuto golpearon fuertemente la puerta del baño de mujeres donde me encontraba para sacarme a rastras"."Al acudir a la taquilla por ayuda igualmente fui malgenerizada y ridiculizada por el bodrio que allí se encontraba", agregó.