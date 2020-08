Lilly Téllez celebra salida de médicos cubanos "que no curan nada"

Luego de que médicos cubanos vinieron a México para ayudar en la atención a pacientes con Covid-19, la senadora de Acción Nacional, Lilly Téllez, celebró la salida de los doctores de nuestro país.

"Afortunadamente ya se fueron los 'doctores' cubanos que no curan nada con sus prácticas médicas de 1930", escribió en redes sociales.

La legisladora agregó que dinero del pueblo mexicano fue desviado "para comprar adoctrinamiento en lugar de medicamentos".

En julio pasado, la secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano, informó que concluyó el convenio de participación de 585 médicos originarios de Cuba.

López Arellano señaló que a la delegación se le pagó 135 millones de pesos para las actividades que realizaron en la capital para atender a pacientes Covid-19.

Asimismo, luego de que Téllez envió una carta al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, para pedirle atención a mujeres con cáncer, y que fue rechazada en una ocasión, la legisladora informó que ya obtuvo respuesta.

"Antier respondió a mi carta el Dr. López Gatell. Dice que sí atenderán a las mujeres, pero no dice cuándo. Hasta este momento no las han buscado", dijo.