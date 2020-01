Lilly Téllez llama "miserables" a quienes la buscan fuera de Morena

La senadora Lilly Téllez aseguró que son "miserables" aquellos que la buscan que quede fuera de la bancada de Morena en el Senado de la República, concretamente, citó a Héctor Díaz-Polanco, Gerardo Fernández Noroña y Pedro Salmerón, luego de que el Tribunal Electoral defendiera su permanencia en la fracción.

"No permitiré un atropello a la dignidad y autonomía de la representación de Sonora en el Senado. Y por supuesto me seguiré defendiendo de los ataques de Díaz-Polanco, Pedro Salmerón, Fernández Noroña y cómplices. Miserables", escribió.

Como respuesta, tanto Díaz-Polanco, titular de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena —órgano del partido que inició el proceso para sacarla de la bancada—, como el diputado federal del PT Fernández Noroña, la tacharon de ser ella "la única miserable".

"Cuide su boquita compañera, que la única miserable, políticamente hablando, es usted", reviró Noroña, a lo que la senadora contestó que "le tienen sin cuidado las advertencias" del legislador. "La verdadera amenaza es que vuelva a publicar sus selfies en el baño", escribió.

"El estar martillando contra derechos y faltando el respecto a sectores de la población, queriendo imponer una creencia confesional, no creo que sea una victoria moral, sino todo lo contrario, aunque se escude en un puesto legislativo transitorio", escribió Díaz-Polanco.

Téllez insistió en que los acusados por ella "no toleran" su libertad de pensamiento y expresión. "No soportan que no me dejo manipular ni sobornar. Que les quede claro: no me van a intimidar", sentenció.