Lilly Téllez reacciona a propuesta de De la Madrid

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 24 (EL UNIVERSAL).- En entrevista con EL UNIVERSAL, el priista Enrique de la Madrid declaró que el PRI no puede volver solo al gobierno, rumbo a las elecciones de 2024, además que propuso a la senadora de Acción Nacional, Lilly Téllez, como secretaria de Gobernación en un gobierno de coalición.

El aspirante a la candidatura presidencial del PRI y de la Alianza Va por México, e hijo del expresidente Miguel de la Madrid Hurtado, aseguró que tiene experiencia, capacidad y entusiasmo para recuperar a México y sacarlo de la pésima situación en que se encuentra luego de cuatro años de gobierno de Morena.

Enrique de la Madrid reconoció los errores que el PRI cometió en el pasado y mencionó que no le pide a los mexicanos confianza a ciegas ni un cheque en blanco, sino que valoren la oportunidad que se tiene para revertir el deterioro del país con una alianza entre los partidos de oposición.

"No se plantea un regreso del PRI, lo que se plantea es una alianza de partidos y de la sociedad para proponer un mejor rumbo, y eso es bueno", declaró.

"¿La alianza Va por México debe continuar?", se le cuestionó.

"Todos queremos la alianza, pero tenemos que volver a restablecer la confianza entre nosotros y creo que ahí algunos de nosotros podemos ya participar también de manera directa.

"Si ahorita hay cierta tensión entre los dirigentes, pues nos metemos algunos de nosotros, nomás faltaba que no. O sea, si uno aspira además a ser Presidente de la República, ¿cómo no va uno a aspirar a tratar de armar la alianza que permita establecer un gobierno de coalición?

"Ejemplos. Va a ser alguien el Presidente o Presidenta, sí, pero como vamos en coalición, quizá, ¿qué te gusta?, una buena secretaria de Gobernación, así por decir un nombre, una Lilly Téllez de secretaria de Gobernación", respondió.

Tras la entrevista publicada en El Gran Diario de México con Enrique de la Madrid, la senadora Téllez aseguró que "el PRI no puede ganar el 24".

"Y menos si apoyan a Morena con la tramposa y retardataria reforma electoral", escribió la panista en redes sociales.

"Urge una gran alianza para defender a los mexicanos de la miseria y la violencia que los nefastos seudo políticos de morena han desatado", agregó.