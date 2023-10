Lilly Téllez también rechaza ser vocera de Xóchitl Gálvez

Luego de que el senador Germán Martínez rechazara ser vocero de Xóchitl Gálvez, aspirante presidencial del Frente Amplio por México, la senadora Lilly Téllez también declinó.

A través de sus redes sociales, la senadora de Acción Nacional indicó que platicó con Gálvez, a quien le informó que no será vocera."Ya lo platicamos Xóchitl Gálvez y yo, y no seré vocera", dijo Téllez al referir que inició una participación como videocolumnista en un medio.El senador Germán Martínez Cázares rechazó el ofrecimiento que le hizo Gálvez para integrarse a su equipo de voceros, aunque dejó en claro que respaldará de manera activa y decidida la campaña de la virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México.En entrevista con EL UNIVERSAL, el legislador independiente detalló que el sábado pasado habló con la senadora panista y acordaron que por el momento que no será su portavoz, pero seguirá trabajando con ella para fortalecer su futura candidatura."Y estamos absolutamente de acuerdo, y sigo apoyándola y las tareas que me encargue las voy a hacer, lo que me encargue, pero una vocería institucional de ella, yo por el momento no, pero lo que me encargue de las demás tareas yo lo voy a seguir haciendo y está hablado con ella y estoy al 100 con ella, igual que ella, ni me quito ni me rajo", expresó.