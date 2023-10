Lilly Téllez y Adela Micha pelean por discriminación a mujer trans

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 14 (EL UNIVERSAL).- Luego de que una mujer trans denunció que sufrió discriminación en baños de la Cineteca Nacional, se generó un intenso debate en redes sociales en el que la senadora panista

no dudó en participar y la llevó a debatir con la periodista Adela Mucha.La denuncia se viralizó el pasado martes, luego de que en redes sociales comenzaron a circular videos en los que se ve a la mujer, identificada como Laura, encarar a policías y trabajadores de la Cineteca Nacional tras ser supuestamente desalojada de los sanitarios de mujeres con violencia.En la cuenta @transyfugas, la afectada escribió: "Dos mujeres polizías me sacaron del baño de la Cineteca. Pronto les convoco a una movilización. #ConNosotransNo"Posteriormente compartió un video en el que se le observa discutir con el empleado de la taquilla, a quien exhibió por malgenerizarla al llamarla en masculino.Personal de la Cineteca Nacional dialogó con la afectada, e incluso a través de Twitter, plataforma ahora conocida como X, publicó un comunicado en el que se comprometió a capacitar a su personal en material de derechos humanos y LGBT para evitar futuros actos de discriminación.debaten sobre transfobia en redes socialesLa situación desató un debate que escaló a la esfera digital yopinó que el suceso no se había tratado de un acto de discriminación, argumentando que los "baños de mujeres, son de mujeres".No obstante, la senadora también se enfrascó en un debate con la periodista"¿Dónde compraste @Adela_Micha los derechos exclusivos para opinar sobre los baños de mujeres? No hagas tanto drama, para de sufrir; los hombres y las mujeres queremos baños de mujeres, sólo para mujeres. Capisci? Saludos Cordiales".¿Qué le contestó Micha a Téllez?Tras ser citada por la senadora,respondió en la misma plataforma: "Nadie tiene los derechos exclusivos de nada, Lily, eres legisladora, deberías saberlo. Sufren las minorías… no tú, ni yo. Nadie tiene derecho a dar opiniones instaladas en el odio… El día que entiendas que este debate no se trata de ti ni de mí, habrás aprendido a ser una buena legisladora ¿Capisci?".Pero la discusión no terminó allí y Téllez nuevamente arremetió contra la periodista, a quien incluso le señaló múltiples faltas de ortografía en su respuesta, misma que calificó de "frívola y falsa"."No sorprende tu acusación de 'dio', es parte del discurso de catálogo, frívolo y falso, para que los trans se metan hasta el baño de mujeres. Pero ¡ay, @Adela_Micha! Tus faltas de ortografía… esas sí me hicieron sufrir. Saludos".