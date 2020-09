Limitan en Centro Histórico venta de artículos para fiestas patrias

La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México informó que se autorizará la venta de artículos alusivos a las fechas patrias, del 2 al 17 de septiembre, permitiendo la venta de banderas y de todo tipo de objetos patrios, excepto cohetes y cualquier artículo pirotécnico.

La Secretaría, a cargo de Alfonso Suárez del Real, indicó que se tiene contemplado que participen todos los bandereros que vendieron el año pasado; sin embargo, en el Centro Histórico se aceptará un máximo de 10%, por lo que el resto será ubicado en las esquinas de las principales avenidas de la capital del país.

Para la autorización de la venta, los comerciantes deberán seguir las medidas sanitarias como uso de cubrebocas, aplicación de gel antibacterial y respetar la sana distancia, pues la Ciudad de México permanece en semáforo epidemiológico naranja con alerta.

--Sheinbaum busca que festejos patrios sean simbólicos en CDMX

Hace unos días, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que buscaría, con las 16 alcaldías, realizar el Grito de Independencia de manera simbólica, por lo que invitó a la ciudadanía a no acudir a las plazas de las demarcaciones.

"No está pensando el Presidente de la República en un evento masivo sino sencillamente un acto simbólico. Ya nos vamos a reunir pronto con alcaldes y alcaldesas para que sea un evento similar", apuntó.

Sheinbaum detalló la importancia de un evento para conmemorar el inicio de la búsqueda de Independencia de México, pero al mismo tiempo reiteró que no se pueden realizar eventos masivos en la capital del país por la pandemia de Covid-19 que atraviesa el mundo.

"El logro que hemos tenido en la ciudad, en el sentido de ir bajando la cadena de contagios, a pesar de que se haya abierto la actividad económica, pues tiene que ver con la participación ciudadana y así van a participar el 15 y 16. Y hacemos un llamado a que la gente no vaya a las plazas, yo estoy convencida de que la gente lo va a seguir", dijo.