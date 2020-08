Línea de autobuses ofrecerá descuentos a personas de escasos recursos

Una línea de transporte público ofrecerá descuentos del 50 hasta el 100% a población de escasos recursos para trasladarse a sus lugares de origen en Oaxaca y Chiapas.

En Valle de Chalco, según estimaciones de las autoridades locales, más del 50 % de la población es de origen indígena, muchos de los cuales provienen del sureste mexicano.

El ayuntamiento firmó un convenio de colaboración con la línea de autobuses Fletes y Pasajes (FyPSA) para que los adultos mayores, migrantes e indígenas, cuenten con una opción segura, accesible y confortable para trasladarse a Tapachula, Salina Cruz, y varias ciudades más de Oaxaca y Chiapas.

"El convenio va a servir para ayudar a las personas que por alguna razón tuvieron que dejar su lugar de origen para venir a la ciudad y no tienen los recursos para regresar con sus familias a sus comunidades de origen. Con esta medida, podrán obtener descuentos que van desde el 50%, e incluso, llegar al 100% si la situación lo amerita", dijo el alcalde morenista, Armando García Méndez.

Gran parte de las familias que se establecieron en Valle de Chalco cuentan con parientes que residen en poblaciones de esas dos entidades, por lo que deben viajar para estar en contacto con ellos.

En Valle de Chalco hay indígenas de 44 grupos étnicos del país y junto con Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y Los Reyes La Paz concentran al mayor número de representantes de los pueblos originarios de México, muchos de los cuales no hablan castellano.

"Los itinerarios y rutas que ustedes manejan serán de gran utilidad porque tenemos mucha gente migrante de la zona de Oaxaca y de Chiapas; la firma del convenio va ayudar mucho. Se va a realizar un estudio socioeconómico para determinar el descuento que podrá otorgarse para ayudar", explicó el edil.

Las personas que requieran el descuento deberán acudir a la presidencia municipal de lunes a viernes, en un horario de 9:00 a 16:00 horas.

También habrá un formato de emergencia para agilizar la atención en cualquier horario.

Para conocer las tarifas y destinos de FyPSA, es necesario acudir a las instalaciones de la terminal de autobuses, ubicadas en la zona conocida como la "caseta vieja", en la lateral sur de la autopista México-Puebla, entre la avenida División del Norte y Oriente 22, en la colonia San Isidro o llamar al teléfono 55 30 91 52 62 para solicitar informes.

"La pandemia no se ha terminado, por eso le recuerdo a la población que no debemos bajar la guardia, si van a viajar es importante seguir utilizando el cubrebocas, lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, además de usar gel antibacterial, y respetar la medida que establece un aforo máximo del 30% para evitar contagios", mencionó García Méndez.