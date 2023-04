Liquidación de Notimex no significa amnistía: Sanjuana Martínez

A-AA+

Sanjuana Martínez, directora de Notimex, aseguró que la liquidación de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano no significa una "amnistía y siguen en curso las 150 denuncias presentadas ante la FGR, así como el centenar de denuncias presentados ante la SFP.

En entrevista, luego de reunirse en privado con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional, la periodista recordó que las carpetas se abrieron en contra de funcionarios de la agencia de pasadas administraciones por actos de corrupción y malversación de recursos públicos, daños que podrían llegar a los 600 millones de pesos.

"La liquidación no significa amnistía para los actos de corrupción cometidos en las anteriores administraciones, las carpetas de investigación tanto de la Fiscalía y de la SFP, donde también hemos presentado otro centenar, van a continuar".

Estimó que hasta un año se podría tardar el proceso de liquidación de la agencia de noticias Notimex, proceso que se hará por medio de una empresa liquidadora.

Señalo que todavía no se tiene un monto para la liquidación, pero dijo que se respetarán los derechos labores de los trabajadores de la agencia.