Lista de periodistas divide al Inai; acusan ocultamiento interno

El comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Joel Salas, acusó ocultamiento de información dentro del organismo autónomo y fallas en la comunicación institucional "inadmisibles en la casa de la transparencia".

A raíz de la difusión, la semana pasada, del listado de periodistas que recibieron recursos en la administración anterior, Salas Suárez se deslindó de la comunicación oficial en la que el instituto reportó el jueves 24 que no fue éste órgano el que dio a conocer los datos.

En su cuenta de Facebook, el comisionado advirtió que en la actuación del Inai en esta coyuntura "hubo dos omisiones que considero son inadmisibles en la casa de la transparencia porque pueden generar una percepción de opacidad".

Además recalcó que nunca existió una filtración de la dependencia o de la oficina de la Presidencia, la información se encontraba en manos de quien la solicitó, desde el jueves 23 de mayo. La trasparencia "debe de empezar de casa", expresó al marcar su distancia de la actuación del Inai la semana pasada.

"Efectivamente el Inai recibió la lista de periodistas que la oficina de la Presidencia entregó a una persona, pero la ponencia que llevaba el caso decidió no informar de esta situación al resto de los equipos de los comisionados.

"Fue hasta el mediodía del viernes que algunos comisionados nos enteramos que el Inai recibió la lista de periodistas que un diario hizo pública. Existen dos omisiones que considero son inadmisibles en la casa de la transparencia porque pueden generar una percepción de opacidad.

"En primera instancia se ocultó información a algunos integrantes del pleno para la toma de decisiones. Y la comunicación institucional no tomó en consideración toda la información que sobre publicidad oficial ya se encontraba en posesión de este Instituto", advirtió.

"Hay que decirlo con plena claridad, nunca existió una filtración del Inai o de la oficina de la Presidencia, la información se encontraba en manos de quien la solicitó desde el jueves 23 de mayo a las 10:04 horas", expuso el comisionado.