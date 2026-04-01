LitioMX sigue con números rojos

Ciudad de México.- La empresa LitioMx, que fue creada en el sexenio de López Obrador, sigue en números rojos, pues no cuenta con inversión y sigue sin proyectos de exploración o explotación, y ha gastado más de 40 mdp sólo para pago de salarios.

Durante la administración pasada se reformó la Constitución para establecer que la exploración, explotación y aprovechamiento de ese metal está a cargo del Estado mexicano, prohibiendo así la participación de empresas privadas.

En los primeros tres años de su creación el gobierno invirtió 31.2 millones de pesos en el organismo, con nulos resultados, y en lo que va de 2026, ya en la administración de Claudia Sheinbaum Pardo, se destinarán 13.9 millones, que están siendo utilizados para el mismo fin, el pago de nómina.

En 2023 se ejercieron 2 millones 179 mil 730 pesos para el pago de nómina por la ocupación de tres de las cinco plazas de mando superior autorizadas para LitioMx; en 2024 se ejercieron 16 millones 160 mil 494 pesos, de los cuales 15 millones 749 mil 971 pesos se destinaron a sueldos; en 2025 se erogaron 12.9 millones, mientras que para 2026, el presupuesto asignado es de 13.97 millones de pesos, un aumento de cerca de 8% en comparación con 2025.

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Del total de esos recursos no se ha destinado ni 10% para gastos de operación, mucho menos se ha aprobado una partida para proyectos de exploración y explotación, a pesar de que los expertos afirman que para aprovechar un yacimiento de litio se requieren recursos por más de 300 mil mdp. El recurso invertido hasta ahora equivale a 0.01% de lo recomendado.

Australia, Estados Unidos y Canadá están entre los mayores productores de litio en el mundo. De acuerdo con estudios, en esas naciones se han generado proyectos conjuntos entre los sectores público y privado, con inyecciones de recursos que van de 150 millones de dólares para investigación y exploración hasta 350 millones de dólares para la extracción y procesamiento del metal. El gobierno mexicano no ha invertido un sólo peso para tales labores.

En la Cámara de Diputados, legisladores como Héctor Saúl Téllez Hernández, vicecoordinador económico del grupo parlamentario del PAN, alistan una reforma a la Carta Magna que daría 8 mil millones de dólares anuales al gobierno federal sin la necesidad de ceder el recurso.

Dicha propuesta pretende reformar el artículo 27 constitucional, así como la Ley de Minería, y expide una nueva Ley Federal del Litio para crear la Agencia Nacional del Litio Mexicano (ANLmx).

"Esta propuesta corrige la parálisis operativa que ha impedido cualquier producción comercial de litio en México desde la reforma de abril de 2022", detalló.