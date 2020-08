Llama AMLO a criminales a no intervenir en proceso electoral

Ante el próximo proceso electoral de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a las organizaciones crimínales a no intervenir en él y recordó que el fraude electoral ya es considerado delito grave.

A pregunta expresa desde el 60 Batallón de Infantería, el titular del Ejecutivo federal pidió nuevamente "mandar al carajo" la compra de votos, "el ratón loco", actos de fraude electoral que, señaló, no tienen cabida en el país "y algo creo que eso ya lo saben los de las bandas, ya saben que no hay cabida para componendas".

-"¿Les haría un llamado a estos grupos delincuencias a no meter las manos en el próximo proceso electoral, presidente?", se le preguntó.

-"Sí, además no se les va a permitir. Una de las reformas que se hicieron es muy importante, es que el fraude electoral ya se considera delito grave. Una autoridad que utilice dinero para apoyar a un candidato para comprar votos va a la cárcel sin derecho a fianza".

Y agregó: "También esto hay que difundirlo para que no se vaya a llamar al engaño, que no digan: 'Esto yo no lo sabía, es una sorpresa'. No, el que compra voto, el que falsifica actas, el que rellena urnas, el que aplica 'el carrusel', 'el ratón loco', todo eso que había antes, que padecimos", contestó.

El mandatario manifestó que el fraude electoral no es cualquier cosa, puesto que, indicó, daña muchísimo a una sociedad.

"Entonces, por eso tiene que haber democracia, elecciones limpias, libres. Por lo que corresponde al gobierno que represento, nadie va a meterse y el que quiera participar, y además es legítimo, es su derecho, de conformidad con la Constitución va a tener que pedir permiso, dejar el cargo y desligarse del gobierno".