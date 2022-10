Llama AMLO a no caer en "psicosis" por intoxicación de menores en estados

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 25 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a no caer en "psicosis" porque los casos de intoxicación de estudiantes en Chiapas, Hidalgo y Veracruz, no están relacionados con droga y que podrían haberse generado por un "efecto de masas" provocado por las redes sociales.

"Se está encontrando que no hubo droga, que pudo haber habido intoxicación por alimentos, por agua, pero no es un asunto de droga y saben que como son fenómenos de comunicación que se dan en estos tiempos, es importante que no haya psicosis porque nos puede llevar a cometer actos precipitados contra personas impartidores, maestros".

En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo una hipótesis, es por el efecto de las redes sociales.

"No me importa que los adversarios señalen de qué yo estoy negando que existan estos problemas y que la culpa se lo estoy echando a las redes, no, son fenómenos de comunicación".

Dijo que la salud de los estudiantes no está en riesgo, y en cada estado se está llevando a cabo las investigaciones para determinar las causas que se presentarán en 10 días más.