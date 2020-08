Llama Ceteg a desobedecer plan de la SEP de dar clases por televisión

La Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg) llamó al magisterio nacional a desobedecer el plan de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para iniciar el próximo ciclo escolar a través de la televisión. El integrante de la Comisión de Educación de la Ceteg, Víctor Bartolo de la Cruz, acusó al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y al secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, de decidir el regreso a clases a través de la televisión de forma unilateral sin tomar en cuenta a los profesores, estudiantes y padres de familia ni las condiciones socioeconómicas de los pueblos.

"En Guerrero hay comunidades que ni siquiera cuentan con luz eléctrica, mucho menos con acceso al internet, y en muchos casos ni televisión tienen; el gobierno pensó en una élite, pero jamás pensó en los pueblos marginados, por eso no hay condiciones para iniciar cursos el próximo 24 de agosto". Bartolo de la Cruz aseguró que la Ceteg en Guerrero no va iniciar el ciclo escolar a través de la televisión y adelantó que implementarán el proyecto educativo Proyecto Guerrerense Altamiranista: "Hacemos un llamado a las autoridades para que no haya represalias, para los docentes que diseñen actividades diferentes a las que el sistema educativo vaya a implementar", dijo.

La Ceteg, agregó Bartolo de la Cruz, no avalará que la televisión gestione los contenidos educativos: "es una educación fría y distante, que es totalmente excluyente, en donde hay alumnos con capacidades educativas auditivas y visuales diferentes, que se quedan totalmente en el olvido. La televisión solamente dará la información sin construir el aprendizaje; no hay que olvidar que las televisoras siempre han sido enajenantes, porque solo son informantes, no son formadoras". La implementación de este plan, dijo el dirigente, incrementará el rezago educativo. Criticó que el gobierno federal pague a las televisoras 450 millones de pesos. "Lo que está haciendo el gobierno federal es revivir a las televisora", dijo.