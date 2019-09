Llama Fox a formar un frente opositor

Ciudad de México.- El expresidente Vicente Fox Quesada convocó a una alianza opositora conformada por partidos políticos y fuerzas ciudadanas para "ponernos en pie y defender al país", porque no puede estar en manos de un "falso profeta".

Además, confirmó su participación en la alineación de un frente común, por lo ya se reunió con el expresidente Felipe Calderón Hinojosa y con su esposa Margarita Zavala, quienes encabezan la asociación México Libre, con miras a convertirse en partido político.

El panista también informó que ya tuvo un encuentro con el presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, y con integrantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Fox fue entrevistado en el marco de la XXIV Asamblea Nacional Ordinaria del Partido Acción Nacional y la celebración del 80 aniversario de la fundación de este instituto político, donde dejó en claro que nunca ha renunciado al blanquiazul.

Ahí destacó la importancia de que partidos políticos y ciudadanía cierren filas para las elecciones intermedias 2020-2021; "es una fecha crucial y estratégica para los mexicanos. Ahí se define el futuro de México".

"No podemos seguir con este circo, se tiene que acabar. Necesitamos un presidente, no un parlanchín, no un cuate que se la pase en las mañaneras criticando, ofendiendo y discriminando", expresó Fox.

Señaló que nuevamente se acerca al PAN por la apertura a todas las ideas "y porque vamos a volver a cabalgar de nuevo, porque las víboras prietas están de regreso refugiadas en la 4T, en Morena, con López, así que hay que cabalgar de nuevo todo el país".