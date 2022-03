Llama INE a dejar de difundir "mentiras" sobre revocación de mandato

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, hizo este viernes un llamado a dejar de difundir mentiras sobre el procesos de revocación de mandato y no descarrilar el mismo, porque de lo contrario se ahuyentará al electorado.

En el marco de la sesión extraordinaria de Consejo General del INE, se dio un debate sobre el avance de los trabajos del ejercicio de revocación de mandato.

Lorenzo Córdova pidió no mentir sobre el trabajo que desde el INE se lleva a cabo.



"No descarrilen la revocación"

"Mentir es engañar, es una manera más de hacer trampa, la gente está cansada de los tramposos, no descarrilen este proceso porque ahuyentarán a la ciudadanía de las urnas", exclamó Córdova Vianello.

Señaló que quienes presuntamente quieren y promueven la revocación, paradójicamente son quienes parecen obsesionados por boicotear el trabajo de organización del proceso.

"Construyendo narrativas falaces y difundiendo noticias falsas", apuntó.