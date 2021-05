Llama INE a tres niveles de gobierno resolver ataques contra candidatos

Ante la violencia política que se vive en el país, el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, hizo un llamado a las instancias responsables de la seguridad pública, en sus tres niveles de gobierno, para que las agresiones y asesinatos de candidatos sean resueltos.

En una conferencia de prensa virtual sobre el proceso electoral en Oaxaca, aseguró que se trata de prevenir que ocurran este tipo de hechos, y aclaró que ni el INE ni los órganos electorales locales son responsables de garantizar la paz pública, aunque, apuntó, se ha participado en las mesas de seguridad con las diferentes instituciones en la materia.

De acuerdo con información de la consultoría especializada Etellekt, hasta el momento suman 88 actores políticos asesinados desde que arrancó el actual proceso electoral en México, en septiembre de 2020, de los cuales 34 eran candidatos o aspirantes a una candidatura.

En el caso de Oaxaca, considerado como uno de los focos rojos por el gobierno federal, el presidente del INE comentó que en el estado actualmente hay presencia de la Guardia Nacional (GN), con el fin de garantizar la paz pública durante el proceso que habrá durante la jornada del domingo 6 de junio. Una de las acciones que se realizan, explicó, es identificar los lugares donde debe haber mayor presencia de los elementos de seguridad.

Córdova también aseguró que Oaxaca es una entidad compleja y que, incluso, en 2015 se planteó la posibilidad de cancelar las elecciones, pero no ocurrió porque las autoridades electorales establecieron mesas de diálogo con diferentes actores sociales, desde magisteriales, sindicales y de la sociedad civil.

"Hay problemas sociales, comunitarios, que no han sido resueltos, como en el Istmo, respecto a la posibilidad de cambiar algunas comunidades del régimen de usos y costumbres. Estamos en comunicación con grupos sindicales, sociales. No ha cambiado [Oaxaca] respecto a otras elecciones", afirmó.

Hasta la fecha, Córdova aseguró que el INE no ha identificado algún lugar en el que esté en riesgo la instalación de las casillas, pero que eso puede cambiar, por lo que, agregó, el instituto debe estar muy atento.

Finalmente, sostuvo que, aun con la violencia política que se ha registrado en el país, no está en riesgo la democracia ni las elecciones de este año, y aseguró que las condiciones están dadas para que la gente acuda a votar el próximo 6 de junio.

Aceptó que la organización del proceso electoral en Oaxaca está en riesgo, por la situación financiera del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPCO) y porque el gobierno local no ha entregado los recursos necesarios para cubrir las actividades posteriores a la jornada del 6 de junio.