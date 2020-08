Llama SCJN a aprobar reforma al Poder Judicial de la Federación

Para fortalecer la impartición de justicia, mejorar la capacitación de los juzgadores y defensores de oficio, evitar el nepotismo, y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación deje de ser una "máquina de tramitación de recursos dilatorios", el ministro Arturo Zaldívar llamó a aprobar la reforma al Poder Judicial de la Federación.

Durante la inauguración del Primer Foro Virtual Desafíos de la Justicia Mexicana, el ministro presidente de la Corte, dijo que para impartir una mejor justicia, es necesario hacer ajustes "de impacto" al funcionamiento del Poder Judicial de la Federación.

"Esta reforma es necesaria para modernizar la justicia federal y tiene un renovado sentido de urgencia, no sólo porque la pandemia por Covid-19 ha puesto en evidencia la necesidad de un acceso a la justicia más moderna y de mejor calidad, sino porque es indispensable recuperar el tiempo perdido y llevar una justicia más cercana, con mayor sensibilidad, más eficiente y eficaz. Está en manos de los legisladores analizarla y aprobarla", pidió.

La reforma contempla reducir la carga de trabajo y que la Corte únicamente resuelva casos importantes a través de los cuales se establezcan pautas de interpretación de la Constitución, casos de violaciones directas a la carta magna o que orienten la labor de las autoridades gubernamentales; y que sus decisiones constituyan jurisprudencia obligatoria sin necesidad de reiteración.

También contempla la creación de plenos regionales como órganos permanentes que resuelvan y tengan un mejor conocimiento de lo que ocurre en las entidades; reglamentar el servicio profesional de carrera; transformar el Instituto de la Judicatura Federal, encargado de llevar a cabo los concursos para el ingreso; y que en la Escuela Judicial se forme a los jueces federales así como a los defensores públicos.

"La corte debe dejar de ser una máquina de tramitación de recursos dilatorios o un guardián de la legalidad de las leyes estatales, que absorben un porcentaje demasiado alto de sus recursos institucionales y sus energías sin beneficio tangible para la sociedad. Eso permitirá fortalecer el federalismo al darle mayor relevancia a la justicia constitucional local", pidió.

El consejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer, consideró como fundamental el proceso de selección de los juzgadores, así como su reforma porque, actualmente, el nepotismo y el tráfico de influencia es la "norma y hábito" en dichos procesos.

"Vemos jueces que terminan convirtiéndose en mercaderes, muchos de ellos mínimamente calificados, no dirigen su energía a tareas distintas al abuso del poder, la mediocridad burocrática y la concesión de impunidades. No podemos aceptar la incorporación de familiares y amigos como la regla que siga imperando en la integración del Poder Judicial cuando el único principio que tendría que privar es el mérito personal".

PIDE FORTALECER SISTEMAS ESTATALES DE JUSTICIA

En el mismo foro, la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pidió fortalecer con presupuesto y autonomía los sistemas estatales de justicia que anualmente atienden 31 millones de trámites y servicios con un presupuesto de 35 mil millones de pesos.

Pidió retomar la iniciativa que presentó para reformar el artículo 106 constitucional par garantizar la independencia y carrera judicial de jueces y magistrados, así como la autonomía y un techo mínimo presupuestal para fortalecer los tribunales; así como institucionalizar el 5 de marzo como el Día del Defensor Público.

"Fiscalías, existen algunas que siguen siendo procuradurías y otras sin autonomía presupuestal. Es indispensable que todas cuenten con fiscalías especializadas en delitos contra las mujeres, y para las entidades con mayor población indígena, deben tener un padrón de intérpretes de lenguas indígenas, deben contar con instalaciones para la atención a personas con discapacidad y, de ser posible, fiscalías especializadas en temas de personas con discapacidad, y fiscalías para menores de edad", pidió.