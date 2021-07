Llama Segob a desalentar cualquier intento de sabotaje en Consulta Popular

Al subrayar la importancia de la democracia participativa, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, hizo un llamado a todos los órdenes y niveles de gobierno a desalentar a quienes pretenden "sabotear" la Consulta Popular del próximo 1 de agosto sobre el enjuiciamiento a los expresidentes de la República.

Durante la entrega de reconocimientos al personal de Talleres Gráficos de México (TGM) por su contribución al éxito de las pasadas elecciones, la funcionaria advirtió que al igual que en las elecciones para los cargos públicos, en la consulta popular "nadie debe ser presionado para orientar el sentido de su voto ni mucho menos coaccionado para que no vote ni llame a no votar".

Puntualizó que a todos nos corresponde respetar la democracia participativa, el voto directo y la consulta directa a los ciudadanos. "Pero de manera especial también nos corresponde a todas las autoridades y niveles de gobierno invitar a la población a que participe para desalentar cualquier intento por sabotear este ejercicio democrático tan importante pero tan novedoso en nuestro país", enfatizó.

Sánchez Cordero remarcó que respaldar la consulta ciudadana implica el ejercicio de nuestros derechos como ciudadanos, y señaló que todos estamos llamados a cumplir nuestra obligación de votar en el sentido que deseemos.

En este marco, refrendó la vocación de la Secretaría de Gobernación, "encargada de la gobernabilidad democrática de México", de brindar todo el apoyo necesario a las instituciones correspondientes para llevar a cabo la consulta popular y consolidar la democracia representativa y participativa en nuestro país. "Por el bien de todas y todos, escuchemos la voz de la gente", puntualizó la ministra en retiro.

Sostuvo que la democracia es un proceso social que se lleva a cabo todos los días y con la participación de todos los actores sociales. "Con el proceso electoral del pasado 6 de junio tuvimos oportunidad de participar en la democracia representativa; hoy, con la consulta popular, tenemos esta gran oportunidad de participar en esta democracia participativa".

La titular de la Segob reconoció que se trata de una conquista ciudadana, cuya figura es relativamente nueva en el derecho mexicano, que permite que la ciudadanía tome parte en las decisiones de gobierno de manera directa, no a través de sus representantes que fueron electos el pasado 6 de junio.

"Y la participación directa de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas fortalece la democracia de cualquier país, porque la convierte en un proceso vivo que enriquecemos todas y todos. A diferencia de las elecciones, en las consultas no participan partidos políticos o candidaturas independientes; en las consultas populares se vota sí o no a una pregunta determinada", explicó.

Por su parte, el director general de TGM, Ariel García Contreras, informó que apenas hace unos días concluyó el proceso de impresión de 93 millones 529 mil 329 papeletas para la Consulta Popular del 1 de agosto.