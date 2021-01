Llaman a adultos mayores para saber si desean vacunarse contra Covid

El gobierno de México comenzó a llamar por teléfono a población de adultos mayores para saber si desean vacunarse contra Covid-19 y sí podrán acudir a un centro de vacunación o será necesario que una brigada llegue a su hogar.

En conferencia de prensa, Juan Ferrer Aguilar, titular del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) resaltó que si bien la aplicación de la vacuna contra coronavirus es de carácter universal, también debe ser con el consentimiento de la población.

"Sabemos que la vacuna es universal, pero también es voluntaria, lo que hacemos nosotros es que de acuerdo con un registro que tenemos de población sabemos el nombre de todos nuestros adultos mayores en el país, un promedio de 15 millones, a todos se les está llamando por teléfono para que nos digan nombre, edad, hacernos saber su domicilio y nos dicen si quieren que les apliquemos o no la vacuna, en este primer paso, cuando dicen que sí, sabemos qué dirección tiene y sabemos si se tiene que ir a su casa".

El funcionario destacó que hasta el momento, de acuerdo con un censo de población, se sabe que al menos 3 millones de adultos mayores no podrían acudir a un centro de vacunación.

"Pero siempre hay una persona cercana a un adulto mayor que nos ha dicho que lo lleva a un centro de vacunación, vamos a estar pendiente quien puede ir y quien tendremos que ir a su casa a vacunarlo, tenemos un censo de cerca de 3 millones de adultos mayores postrados que sabemos que debemos ir a su casa".

A su vez, Zoé Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), aclaró que hasta el momento no es necesario que ningún adulto mayor trate de ingresar a la plataforma de vacunación Covid, puesto que ésta es exclusiva para personal médico.

"El registro en esta plataforma es exclusivo para personas que laboran en hospitales Covid, de repente teníamos sobre flujo de personas tratando entrar, pero hasta ahora, esa plataforma es para personal de salud. Sobre el censo que se tiene y las llamadas que se tiene es para corroborar datos, saber si una persona está postrada y no se puede mover, el consentimiento informado, porque claro, la vacuna es universal, pero voluntaria".