Llaman a judicializar caso del líder de la Luz del Mundo

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) de la Cámara de Diputados llamó a la Fiscalía General de la República (FGR), a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a la Secretaría de Gobernación (Segob) judicializar el caso del líder de la iglesia la Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, preso en Estados Unidos.

Así lo señalaron durante la conferencia de prensa realizada de manera remota los diputados panistas Adriana Dávila Fernández, Lizbeth Mata Lozano y Absalón García Ochoa, quienes indicaron ya han solicitado a estas dependencias información sobre el caso y las denuncias sobre trata de personas y presuntos delitos que se han cometido en contra de miembros de esa iglesia La Luz del Mundo.

En su intervención, la diputada Adriana Dávila Fernández indicó que la denuncia de una de las víctimas de Naasón Joaquín, fue realizada hace un año en Tijuana, Baja California ante la FGR y no se le ha dado seguimiento debido.

También indicó que en el país fue donde se cometieron la mayoría de los delitos por parte de este líder religioso y las autoridades mexicanas aún no toman cartas en el asunto.

Agregó que pidió al subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Segob, Alejandro Encinas Rodríguez, ser congruente con su anuncio en redes sociales donde exhorta a las víctimas de trata para hacer su denuncia y actuar con respecto al caso de la víctima.

En tanto, al director de la UIF, Santiago Nieto Castillo, le solicitaron judicializar las carpetas de investigación sobre las cuentas congeladas del líder religioso y de otros miembros de La Luz del Mundo.

Los legisladores hicieron énfasis en que las acciones legales en contra del Naason Joaquín, no son ataques en contra de los seguidores de esta religión, pues indicaron que la misma exigencia se ha hecho en los casos de otros personajes religiosos que han cometido abusos y delitos.

Por su parte, el esposo de la mujer agredida, puntualizó que Naason Joaquín cometió abusos en contra de su esposa y muchos seguidores, entre ellos niños y niñas, por lo cual está siendo juzgado por autoridades estadounidenses por 36 cargos en agravio de diversas personas.

Indicó que muchas víctimas han estado siendo amedrentados y callados al grado de retirar las denuncias por miedo a agresiones de parte de los líderes de la iglesia. Y se corre el riesgo de que los delitos de Joaquín García queden en la impunidad, por ello han decidido hacer pública su denuncia.