Llaman a no bajar la guardia ante Covid en fiestas patrias

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, llamó a los capitalinos a que en estas fiestas patrias no bajen la guardia en las medidas para evitar contagios por Covid-19, pues el semáforo epidemiológico sigue en naranja.

"El 15 y 16 de septiembre conmemoramos la Independencia de México, pero sigámonos cuidando, no es tiempo aún de hacer fiesta, este año celebramos a México de una manera distinta", dijo en un video publicado en sus redes sociales.

Informó que este año no habrá eventos públicos para conmemorar el grito de Independencia y por ello no será necesario asistir a plazas públicas.

"Pueden seguir la transmisión desde sus hogares a partir de las 8:00 de la noche, sigámonos cuidando, la pandemia aún persiste. Les insisto hay que usar cubrebocas, lavado de manos, sana distancia y al menor síntoma, enviar un SMS al 51515 con la palabra Covid19 o llamar a Locatel; si tenemos síntomas aislémonos para no contagiar a los demás", explicó.

Grito sin asistentes

Este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que para la ceremonia del Grito de Independencia la noche del 15 de septiembre y el desfile militar del 16 de septiembre no se invitará a la población, por lo que lo sugirió verlos por televisión e internet, debido a las circunstancias de la pandemia.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que los festejos de las fiestas patrias comenzarán el 13 de septiembre conmemorando la gesta de los Niños Héroes con una ceremonia en el Castillo de Chapultepec.

Detalló que el 15 de septiembre se realizará la ceremonia del Grito en el Zócalo, pero no se tendrá participación de los ciudadanos, ahí se realizará una representación con imágenes de la República, "y se va a encender la llama de la esperanza, una antorcha". Después la ceremonia del Grito y el espectáculo pirotécnico.

El 16 de septiembre se llevará a cabo una ceremonia para entregar reconocimiento a los trabajadores de la salud que han ayudado a salvar vidas en la pandemia.