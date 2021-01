Llaman a posicionarse ante embate a institutos

Senadores de bancadas del Bloque de Contención llamaron a que de forma grupal e individual expresen si rechazan o aceptan que órganos constitucionales autónomos (Inai, Cofece, IFT) desaparezcan y sus funciones sean absorbidas por dependencias del Ejecutivo federal, lo que propone llevar a cabo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ante todo, Kenia López Rabadán (PAN), Jorge Carlos Ramírez Marín (PRI), Juan Zepeda Hernández (MC) y Miguel Ángel Mancera Espinosa (PRD) rechazaron que se lleve a cabo una reforma en ese sentido, que cancela derechos consagrados por el Constituyente Permanente.

Una reforma a la Constitución en el Senado requiere del consenso de la oposición, ya que la mayoría de Morena y sus aliados carece de las dos terceras partes para una votación, para lo cual necesitarían de nueve votos de panistas, priistas, de Movimiento Ciudadano o de perredistas.

En la reforma en materia de Guardia Nacional hubo necesidad de extensos análisis y ésta pasó hasta que el Bloque de Contención sumó sus votos, como también ocurrió para ampliar el catálogo de delitos graves en el artículo 19 constitucional.

Esta semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que está a favor de la desaparición de los institutos Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Federal de Telecomunicaciones (IFT), así como de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), a fin de obtener grandes ahorros presupuestales.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Kenia López Rabadán, dijo: "Hoy debe haber un compromiso personal de cada uno de los legisladores y de partido de proteger a las instituciones".

Abundó que "de manera personal creo que es necesario que haya una posición de todos para que así podamos garantizar a los mexicanos que las instituciones no se van a destruir".

Señaló que "es muy lamentable que el Presidente no conozca la historia de logros y avances que se tuvieron con la construcción de instituciones autónomas, es muy lamentable escucharlo querer dar un retroceso de 30 años, con una concentración de poder en él mismo que nos llevaría a un país autoritario".

De hecho, dijo, esa es su prioridad al pretender extinguir órganos autónomos, "concentrar poder, lo cual es muy lamentable", e indicó que el Presidente de la República "no tiene control absoluto sobre el Congreso".

Por su parte, el presidente de la Comisión Anticorrupción, Juan Zepeda Hernández (MC), emplazó a que públicamente cada senador del Bloque de Contención manifieste públicamente su postura ante los propósitos presidenciales en esa materia.

El vicepresidente del Senado, Jorge Carlos Ramírez Marín (PRI), dijo que su bancada y las de todos los partidos que se consideren comprometidos con la historia del país y su desarrollo están obligados a votar en contra de una materia semejante.

A su vez, el coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa, dijo que el Bloque de Contención estudiará el anuncio de López Obrador al inicio del periodo ordinario de sesiones, y a partir de que llegue la iniciativa que pueda enviar el Ejecutivo.

Denuncian boquete presupuestal

A su vez, los grupos parlamentarios del PRI y PAN en la Cámara de Diputados acusaron que el Ejecutivo quiere desaparecer los órganos autónomos para cubrir un boquete presupuestal de 200 mil millones de pesos que su gobierno provocó desde 2019 y para centralizar aún más el poder.

A través de su cuenta en Twitter, el vocero de la bancada del PRI en San Lázaro, Héctor Yunes Landa, aseguró que el Presidente busca eliminar a los órganos autónomos para obtener 200 mil millones de pesos y quitar contrapesos ante la inminente derrota electoral que sufrirá en las elecciones, en las que perderá la mayoría en la Cámara de Diputados.

Yunes Landa dijo que fortalecer a los órganos autónomos requiere bisturí, y no la "guaparra" de la Cuarta Transformación.

"AMLO quiere eliminar organismos autónomos por dos razones: cubrir el boquete presupuestal de 200 mil mdp que la 4T provocó desde 2019 y eliminar contrapesos ante la inminente pérdida de la mayoría en el Congreso. Para fortalecerlos se requiere de bisturí, no la guaparra de la 4T", posteó el priista veracruzano.

Por su parte, la coordinadora del sol azteca en San Lázaro, Verónica Juárez Piña, advirtió que la intención del presidente López Obrador de desaparecer los órganos autónomos es para centralizar aún más el poder político en el Ejecutivo federal, lo que resultaría un atentado para la República, la división de poderes, el federalismo y la democracia.

En opinión de Juárez Piña, "la intención presidencial no es una decisión de carácter presupuestal, como pretende hacer creer, sino política. Los órganos autónomos le representan un obstáculo a su pretensión de centralizar el poder", afirmó.