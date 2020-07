Llaman a sesión extraordinaria del Senado para el 29 de julio

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión llamó a sesión extraordinaria al Senado de la República, con el voto en contra del PAN, para el despacho de siete temas el miércoles 29 de julio próximo, en tanto que fracasaron las negociaciones de la Cámara de Diputados para reformar la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la extinción de diversos fideicomisos, así como la votación de cuatro integrantes del Consejo General del INE, entre otros.

Después de varios días de negociaciones que tuvieron diversos avances, los diputados abortaron todo acuerdo, de manera que su Junta de Coordinación Política (Jucopo) no solicitó a la Comisión Permanente ser llamada a sesiones extraordinarias.

Por su parte, el Senado planteó una agenda de siete temas, con los cuales el PAN está de acuerdo, pero que sus seis votos en el pleno de la Permanente se emitieron en contra porque no se incluyó la discusión del Ingreso Básico Universal, de tres mil 207 pesos para las personas desempleadas o sin ingresos de sus actividades habituales en la informalidad.

La sesión presencial de la Comisión Permanente, convocada para este lunes a las 16:00 horas, inició a las 19:20 horas, por los desacuerdos en la Cámara de Diputados, que se sostuvieron hasta las 18:20 horas, en que reunida la Jucopo en San Lázaro los negociadores se levantaron de la mesa y desistieron de conciliar una agenda de extraordinario.

Los senadores aprobarán el permiso a tropas para salir de territorio nacional del 28 de agosto al 6 de septiembre próximos; el nombramiento de la Directora o Director del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, con base en una terna que la Comisión Permanente recibió este lunes; elección de magistrado para la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Serán ratificados embajadores en Belice, Irán, Serbia y España.

Igualmente, serán votadas los dictámenes que crea la Ley General de Salud Mental, y que reforma la Ley General de Salud, en materia de prevención del suicidio, así como reformas en materia de prisión preventiva oficiosa.

Por lo que respecta a la agenda no consensuada por los diputados, contiene los temas de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Ley de Remuneraciones; Ley de Adquisiciones y Ley de Disciplina Financiera.

Diputados y senadores del PAN y Morena se confrontaron en un debate, en el que los panistas culparon al gobierno federal de dejar a su suerte a 12 millones de trabajadores formales (un millón) que han perdidos sus empleos, y que carecen de ingresos por la pandemia.

Morena y PT acusaron a los panistas de ser hipócritas y desconocer los apoyos que se brindan a personas de la tercera edad, jóvenes preparatorianos, y otros sectores vulnerables. El diputado Javier Hidalgo (Morena) sostuvo que 70% de la población reciben apoyos en este momento.

La senadora Xóchitl Gálvez Ruiz (PAN) manifestó que es falso que se apoye al 70% de la población, y si se trata de ver la hipocresía, ésta se encuentra en el recorte de presupuestos a la población indígena, no proteger a las mujeres de la violencia de género, así como de los casos de corrupción cometidos en la llamada cuarta transformación.

Dijo que los panistas proponen el Ingreso Básico Universal como una forma de solidaridad con los millones de personas que resisten los embates de la pandemia, como enfermedad contagiosa y en lo económico en forma de desempleo.

La convocatoria a sesión extraordinaria del Senado fue aprobada por 31 votos de Morena, PRI, PT, MC, PRD, PES y PVEM, y con seis en contra de los diputados y senadores del PAN.

Acción Nacional desplegó mantas en el salón de sesiones con la leyenda: "Urge aprobar Ingreso Básico Universal de tres mil 207 pesos mensuales".