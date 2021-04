Llaman el PRI a no votar por Morena para evitar que destruyan al país

En su segundo día de gira por Michoacán, el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, advirtió que un mal gobernante puede destruir un estado y un país, por lo que instó a no permitirlo. Resaltó que lo que se necesita es construir una mejor sociedad, restablecer la cercanía con quienes menos tienen, generar proyectos que fortalezcan la cultura, el combate a la pobreza, y tener claro qué se quiere como mexicanos.

En un encuentro con presidentes y directivos de Festivales, el dirigente priísta señaló que Morena desapareció fideicomisos, becas y programas de difusión turística y cultural. Además, remarcó que la Administración federal ha errado al poner perfiles equivocados al frente de instituciones, como en el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que es dirigido por un arqueólogo, o Petróleos Mexicanos (Pemex) encabezado por un ingeniero agrónomo.

Dijo que son tiempos de ver hacia adelante, de construir presente y futuro, ya que el PRI construye y suma, y sabe qué militantes y simpatizantes le han fallado a los ciudadanos, "pero el partido no puede pagar por los que han cometido errores, pues ellos no nos representan".

El líder del partido tricolor aseguró a sus opositores que lo mejor del PRI se quedó en sus filas. Por ello, pidió a sus candidatos al gobierno estatal, presidencias municipales y congresos estatal y federal, a comprometerse y cumplir, para que haya educación al alcance de todos, que los niños tengan oportunidades, las mujeres puedan participar en la vida pública, y que las personas con alguna discapacidad tengan integración, al igual que los adultos mayores y los hermanos connacionales.

Moreno Cárdenas manifestó que se necesita una nueva mayoría en el Congreso, trabajar en una Agenda Legislativa que impulse un programa de estímulos fiscales al turismo y a la cultura, planear con anticipación, ya que "todo funciona con orden, estrategia y gestión. Nosotros nos estamos comprometiendo y vamos a cumplir".