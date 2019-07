Llamarán a comparecer a Alejandra Frausto

Este jueves la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados aprobó llamar a comparecer a la Secretaria de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero para rendir un informe acerca de la utilización y destino del presupuesto asignado a esta secretaría.

Durante la Novena Reunión Ordinaria, el presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, Sergio Mayer, señaló que con esta comparecencia no se busca atacar a Frausto y que por el contrario se quiere estrechar un diálogo con la Secretaría de Cultura, mismo que hasta el momento no se ha establecido.

"El hecho de que se le llame a comparecer no quiere decir que es una cacería de brujas, habla del golpeteo de la cultura hacia el gobierno y precisamente queremos saber qué está sucediendo, qué está pasando, de eso se trata. Queremos saber en qué se ejerció el presupuesto que se le asignó", indicó Mayer Bretón.

Durante la misma reunión, la diputada María de los Ángeles Huerta detalló que no se debe llamar a comparecer a Frausto y que lo que debería existir es un diálogo con ella con el único fin de desvanecer esa división que actualmente existe entre la Comisión y la Secretaría de Cultura.

"La secretaria al inicio tenía mucha disposición pero después de aquella reunión donde se trataron temas presupuestales, todos la atacaron y le reclamaron de manera agresiva sobre el presupuesto, eso estableció un problema con ella y con el tiempo se ha hecho más evidente", indicó Huerta.

Por su lado, el Diputado Hirepan Maya Martínez remarcó que la comparecencia a la que se citará a Frausto Guerrero el próximo 14 de agosto no busca dividir ni atacar, simplemente estrechar un diálogo que hasta el momento se ha negado a tener.

"Como diputados estamos en la facultad y en la posibilidad de cuestionar, aportar y criticar lo que se está haciendo bien y lo que se debe mejorar. Creo que ese es el sentido de llamar a la secretaría de cultura para que comparezca", indicó Maya Martínez.

El diputado electo por Michoacán detalló que la comparecencia también servirá para saber a qué rubros de la Secretaría de Cultura se debe destinar más recursos y a cuáles no.

"Buscamos aperturar una mesa de trabajo, pensando que ya se viene la discusión sobre el nuevo presupuesto en noviembre y que pelearemos por un mayor presupuesto y una reorientación en el gasto al interior de la secretaria, para fortalecer espacios tan importantes como IMCINE o Educal, CCC, INBA o INAH, que vimos que este 2019 su presupuesto fue disminuido y que por tiempos no se pudo adecuar su presupuesto", expresó.

Finalmente, el diputado Sergio Mayer Bretón recalcó que no busca afectar el presupuesto de la Secretaria de Cultura en 2020, por ello urge hablar con Alejandra Frausto Guerrero.

"Estoy convencido que esta comparecencia va a ayudar a tener mejor relación con la secretaria, si tiene que ver con dinero porque sin el presupuesto no se mueve nada. Es importante hacerlo, nosotros como la Comisión tenemos el compromiso de trabajar de la mano con ella, no la estamos citando para atacar, estamos buscando mecanismos para acercarnos a ella" añadió.