Llega a 38 el número médicos y enfermeras con Covid-19 en Sonora

En Sonora hay 38 médicos y enfermeras contagiados con coronavirus: 32 trabajan en el Hospital General de San Luis Río Colorado y el resto en nosocomios de Cajeme, Huatabampo y Nogales, informó Gerardo Álvarez Hernández, director general de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades de la Secretaría de Salud en Sonora.

"Tenemos infectados 1 dentista, 19 enfermeras y 18 médicos", detalló al referir que algunos de ellos trabajan en diferentes instituciones, incluso en centros médicos privados.

Las causas de los contagios pudieron derivar por la falta de protocolo por parte del personal médico o también porque el paciente acude al centro de salud sin previamente haber hablado por teléfono con el personal de salud y haber comunicado que sus síntomas, para que ellos se preparen con mayor seguridad.

"No es por la falta de insumos porque el Hospital General de San Luis Río Colorado cuenta con insumos para atender a pacientes con Covid-19, pero la dinámica es grande, porque algunos de estos trabajadores trabajan en más hospitales. Algunos de esos trabajadores se infectaron quizás atendiendo a pacientes en clínicas privadas; no sólo un hospital es responsable de esta situación", aseguró Álvarez Hernández.

No se ha mermado la atención médica en el hospital porque se contrató a nuevo equipo de médicos y están atendiendo el Hospital General de San Luis Río Colorado.

En Sonora suman 157 casos positivos y 17 defunciones, una de ellas un enfermero del municipio de San Luis Río Colorado.