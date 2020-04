Llega a 55% ocupación de hospitales de la CDMX por Covid-19

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que actualmente hay una ocupación del 30% la red hospitalaria que no requiere ventilación por Covid-19 en la Zona Metropolitana del Valle de México y de 55% de la Unidad de Ciudados Intensivos que requiere ventiladores.

Recordó que hay 54 hospitales que están a disposición de los pacientes de esta enfermedad y hay disponibles mil 500 camas con ventiladores.

Expuso que, pese a que va aumentando la ocupación, también se está trabajando en el incremento de la capacidad, principalmente de unidades con ventiladores, por lo que está semana, podrían estar 500 camas más.

Defendió las medidas de aislamiento que han tomado en la capital para evitar contagios por Covid-19, pues aseguró que de no haberlas tomado, se habría sobrepasado la capacidad hospitalaria.

"Si no hubiéramos tomado ninguna decisión de aislamiento físico, de alto a muchísimas de las actividades económicas, por lo menos estaríamos en este momento 3 o 4 veces en el nivel que estamos actualmente. Si no hubiéramos tomado estas decisiones, estaríamos sobrepasados en la capacidad hospitalaria, que estaríamos 3 o 4 veces más de lo que estamos ahora", comentó.

Dio a conocer que de acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Salud federal, en la Ciudad de México se tiene registro de 4 mil 152 casos acumulados y 328 defunciones por la Covid-19.

"Es importante seguir todas estas medidas, por lo menos este mes, que se ha planteado para la Zona Metropolitana del Valle de México, esto nos permite sortear esta pandemia de una manera que vamos administrando los casos, por así decirlo, y podemos evitar más muertes, que de otra manera estarían ocurriendo", comentó.

Estiman despidos por Covid-19

El gobierno de la Ciudad de México estima que debido a la emergencia sanitaria por Covid-19, en la capital se podrían perder más de 100 mil empleos.

"Si nos basamos en lo que pasó en el 2009 con la influenza y lo analizamos desde la perspectiva del Covid, tendríamos un aproximado de 100 mil desempleados nuevos", comentó la titular de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, Soledad Aragón.

Destacó que es muy aventurado dar una cifra de esa naturaleza, por lo que han estado evaluando mes con mes los datos que les está proporcionando el Instituto Mexicano Seguro Social.