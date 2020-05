Llega a Cozumel crucero Carnival con 76 mexicanos repatriados

Un segundo puente humanitario fue tendido hoy miércoles en Cozumel, con 76 personas de nacionalidad mexicana, quienes han sido repatriados y llegaron a bordo de un crucero de la naviera Carnival Cruise Line, cuya embarcación atracó en el muelle Puerta Maya de la isla.

La tripulación, que incluye a 25 quintanarroenses, tres de ellos residentes de Cozumel, no presenta síntomas de haber contraído coronavirus Covid-19, aclararon autoridades estatales y municipales. El presidente municipal de la también llamada "Isla de las Golondrinas", Pedro Joaquín Delbouis, informó que el crucero "Carnival Glory" atracó al mediodía, pero el desembarco se realizará durante la madrugada de mañana, sujetandose nuevamente a estrictas medidas y protocolos de seguridad sanitaria. La titular de la Secretaría Estatal de Salud (SESA), Alejandra Aguirre Crespo, detalló que los 76 mexicanos repatriados son trabajadores de la naviera Carnival Cruises Line, quienes se han mantenido en estricto aislamiento desde hace más de 14 días y, de acuerdo con los informes de salud, se encuentran libres de COVID-19.

En el puente humanitario participan autoridades de Capitanía de Puerto, con el apoyo del Ayuntamiento de Cozumel, Sanidad Internacional, la Agencia Consignataria del Sureste, el Instituto Nacional de Migración (INM), el Sector Naval de la isla, la Aduana, personal de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), y la misma empresa naviera. "El desembarque de pasajeros se realizará durante la madrugada del 21 de mayo; no hay ningún turista a bordo y no se permitirá la interacción con la población de Cozumel", explicó.

Por separado, el alcalde detalló que luego del desembarque, el crucero cargará víveres y zarpará a las 16 horas con dirección a Belice. En cuanto al destino de las 76 personas, explicó que una vez que desciendan de la embarcación, los tres residentes de la isla serán trasladados en un vehículo hasta sus hogares. "Quiero dejar en claro que el crucero de la empresa Carnival no llegará con turistas, sino con trabajadores mexicanos, todos ellos libres de Covid-19, quienes en estos momentos se quedaron sin su fuente de empleo, debido a la crisis causada por la pandemia de coronavirus.

"Nos enorgullece ser parte de este proceso para que los paisanos lleguen a sus hogares, con sus familias, que en estos tiempos difíciles es cuando más los necesitan", subrayó. Los otros pasajeros cruzarán hacia Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, a bordo de una embarcación y de ahí serán enviados a sus lugares de origen. El 14 de mayo pasado se llevó a cabo el primer puente humanitario con 68 trabajadores mexicanos que llegaron a bordo del crucero Disney Fantasy, el cual atracó en el muelle de Punta Langosta. Del total de la tripulación, 15 radican en Quintana Roo y el resto retornó a salvo a los estados de Puebla, Ciudad de México y Nayarit. La operación fue exitosa y siguió todos los protocolos sanitarios pertinentes.