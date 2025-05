Llega a México la familia Abed como refugiada palestina

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 26 (EL UNIVERSAL).- El deseo de Shadi Abed era claro: Salvar a su familia. Estaba atrapada en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre de 2023, y después de un año y ocho meses llegó como refugiada palestina a México.

Hace seis años Shadi arribó a nuestro país como refugiado palestino y contó recientemente a EL UNIVERSAL que lo único que deseaba era traer a sus seres queridos a territorio mexicano, pero el proceso había sido muy difícil en medio del genocidio. Por fin pudo abrazar a su madre enferma, algo que tanto ansiaba.

Fue este sábado antes de las dos de la mañana cuando la familia Abed, compuesta por 18 personas, incluidas adultas mayores e infancias, se reunió fuera de un ambiente de muerte y destrucción.

"Gracias México por ayudarnos a salvar la vida", fueron las primeras palabras de la familia al llegar a nuestro país.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Dieciocho vidas que cruzaron el mundo para encontrar un respiro", dice el colectivo "De Gaza a México", que hizo un esfuerzo durante todo este tiempo para que los Abed salieran de Gaza.

"Fue un momento que nos estremeció, porque verles llegar con vida es testimonio de que la solidaridad salva. Cuando una familia se salva, florece la dignidad. Y cada semilla de sandía que brota nos recuerda que la resistencia también se siembra", expresó el colectivo.

En el aeropuerto los recibieron con ropa, despensa, comida, abrazos, consignas y "corazones comprometidos con Palestina".

"Somos un grupo de familias compuestas por 18 miembros en total. Nuestras casas, nuestro medio de vida, nuestros sueños han sido destruidos, no tenemos ningún ingreso económico, ahora no tenemos hogar y no podemos cubrir nuestras necesidades básicas", clamaban los Abed. Ahora confían en que México todo sea mejor.