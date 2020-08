Llega a Toluca décimo avión con ventiladores procedentes de EU

Esta mañana de miércoles arribó al hangar de FedEx en Toluca, el décimo y último vuelo con 92 ventiladores marca Hamilton, que se suman a los 471 que habían llegado anteriormente del puente aéreo Nevada-Toluca.

Por su parte, el director general de América del Norte de la Cancillería, Roberto Velasco, destacó que hubo una cooperación entre México y Estados Unidos para atender la pandemia por Covid-19, basada en buscar soluciones que beneficien a ambos países.

Recordó que desde que hubo una comunicación entre presidentes y después trabajó entre el Departamento de Estado y la Secretaría de Relaciones Exteriores trabajaron en diversos puntos, uno de los resultados con mayor impacto fue la adquisición de ventiladores mecánicos de la marca Hamilton Medical, cita calidad es elevada y no sólo hubo un acceso especial y oportuno sino precio preferencial para México.

"Hoy recibimos 92 ventiladores más que se suman a los 471 que ya habíamos recibido, con esto prácticamente se concluye la entrega de estos equipos, es el décimo vuelo y son más de 500, entonces era un momento especial para hacer un corte de caja", expresó.

Resaltó que además de este esfuerzo de cooperación, con el equipo de la embajada de Estados Unidos trabajaron en la obtención de medio millón de mascarillas N95, así como el trabajo en el tema de vacunas y tratamiento.

Mientras que el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, refirió que hoy cumple un año al frente de este cargo, y "nunca hubiera pensado al rendir protesta que un año después estaría en un hangar del aeropuerto de Toluca recibiendo equipo médico, los ventiladores. Me parece una manera muy apropiada de celebrar la amistad y la cooperación entre nuestros países".

Esta pandemia, dijo, ha demostrado que los lazos entre ambas naciones son sólidos y resilientes, pero se fortalecen aún más ante la adversidad, porque "sabemos que juntos logramos más y que los amigos hechos durante la adversidad son de verdad".

La llegada de estos ventiladores, agregó, es el resultado de una gran labor en ambos lados de la frontera y del espíritu de cooperación para encontrar soluciones, pues desde el inicio de la pandemia.

Los equipos, resaltó, representan la diferencia entre la vida y la muerte para las personas afectadas por el virus SARS-CoV2, que deseó no se tengan que usar, pero son muy importantes para tenerlos de reserva para la gente que se pueda enfermar.

El Canciller Marcelo Ebrard, a través de su cuenta de Twitter, señaló su gratitud al Gobierno de los Estados Unidos; a Hamilton y a FedEx. "Hoy con este décimo vuelo está concluyendo la entrega de ventiladores provenientes del vecino del Norte para hacer frente al Covid-19".