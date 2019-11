Llega cargamento de medicamentos oncológicos desde Argentina

El gobierno mexicano recibió medicamentos oncológicos importados de Argentina para garantizar la atención de pacientes con cáncer.

Luego de que en días pasados se denunció en varias entidades una carencia de medicamentos para atender el cáncer, la Secretaría de Salud en conjunto con la Secretaría de Marina (Semar) y la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) realizaron la importación de fármacos fabricados por el Laboratorio Kemex en Buenos Aires, Argentina.

El cargamento de 26 mil 939 unidades, incluye 998 de ciclofosfamida de 200 mg; 5 mil 591 de ciclofosfamida de un gramo; 7 mil 100 de vincristina de un mg; 7 mil 500 de metotrexato de 50 mg, y 5 mil 750 de metotrexato de 500 mg. Estos fármacos sirven para atender a personas que viven con Linfoma No Hodgkin (LNH), leucemia aguda y para destruir células cancerosas.

Los medicamentos, que fueron ingresados a territorio nacional a través del agente aduanal de la Secretaría de Marina, serán distribuidos de manera inmediata a las diversas instituciones del sector Salud que los requieran.

Autoridades federales afirmaron que los medicamentos que provee el laboratorio argentino cuentan con altos estándares de calidad y los registros sanitarios necesarios, con reconocimiento a nivel mundial, avalados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

A través de un breve comunicado, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su compromiso con los ciudadanos mexicanos de evitar el desabasto de fármacos a nivel nacional.

"El gobierno de México mantiene su compromiso en materia de acceso a la salud, reiterando que en todo momento será prioritario garantizar el abasto de medicinas para la población".

No es la primera vez que la Cuarta Transformación importa medicinas para evitar desabasto. El pasado 21 de septiembre, luego de que familiares de niños con cáncer denunciaron el desabasto de metotrexato y se dio a conocer que la farmacéutica Pisa no podía cumplir con la entrega del medicamento, llegó al país un cargamento importado desde Francia.

Entonces, la Secretaría de Marina se encargó de consolidar los requerimientos del Sistema de Salud para luego dar pie a la compra al laboratorio francés Mylan. En total se compraron 38 mil 200 unidades 29 mil 230 de 50 mgs y 8 mil 970 de 500 mgs.

Con esta entrega, el medicamento llegó a las entidades federativas, incluso a las que no habían solicitado metotrexato en su momento. Con la nueva entrega, proveniente de Argentina se compensará lo usado por las entidades federativas en la primera entrega, el único estado que no recibió fármacos fue Baja California.

En repetidas ocasiones, el presidente Andrés Manuel López Obrador, así como el equipo que lidera Alcocer Varela han enfatizado en que la prioridad de esta administración es el bienestar de la sociedad, por lo que no se escatimarán recursos para adquirir medicamentos y de no encontrarlos territorio nacional, se buscarán otro país.