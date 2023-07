Llega chapopote a comunidades de Tabasco tras derrame en Golf

VILLAHERMOSA, Tab., julio 25 (EL UNIVERSAL).- Pescadores y pobladores de la Villa Sánchez Magallanes en el municipio de Cárdenas, Tabasco, denunciaron una grave contaminación por hidrocarburo derramado en las costas de la zona que está afectando a más de 25 cooperativas pesqueras y acuícolas, así como a la actividad turística.

Javier Candelero Osorio, presidente de la Federación Santanera de Sánchez Magallanes, aseguro que son cientos de habitantes que viven de la pesca y que están siendo afectados por este hidrocarburo conocido como chapapote que tiene tres días arribando a sus playas y lagunas, sin que alguna autoridad haya acudido a brindarles apoyo.

"Somos agremiados más de 25 cooperativas pesqueras y acuícolas, hoy nos encontramos aquí en el paso del parque, el hidrocarburo que anoche entró hasta la laguna del Carmen, hemos sido afectados por la marea roja y ahorita la marea roja hoy se convierte en marea negra. El hidrocarburo entró aquí, ustedes lo están viendo", señaló.

El líder de los pescadores, Javier Candelero Osorio describió que son muchos kilómetros de las costas del municipio de cárdenas que están llenas de machas de hidrocarburo que tienen más de 3 días arribando al puerto de Sánchez Magallanes.

"También las playas están miles de kilómetros llenos de hidrocarburo. Pedimos al señor presidente, Andrés Manuel López Obrador, paisano, que se nos haga justicia social en el puerto de Sánchez Magallanes a todos los pescadores libres y cooperativas acuícolas del sistema lagunar", indicó.



Llega chapopote a comunidades de Tabasco

Y agregó: "Ya no soportamos ni aguantamos las contaminaciones. Querían que Pemex entrara, Pemex hoy está en las costas de Sánchez Magallanes, pero para la desgracia, para la desgracia de los ciudadanos que nunca han recibido un apoyo y todos viven del sustento de la laguna".



Turistas afectados por derrame de combustible en el mar

Pero no solo los pescadores están siendo afectados por este derrame de hidrocarburo de alguna de las plataformas que se ubican cerca de las costas, también los turistas se quejaron que las playas están contaminadas.

A través de redes sociales, el usuario Princesso Flores posteo: "Ya no se puede disfrutar la playa de Sánchez Magallanes (Santa Ana) por el chapo; mis niñas como kedaron", y el cual fue acompañado de algunas imágenes, donde aparece su pequeña niña con manchas en los pies de hidrocarburo.

Los pescadores atribuyen esta contaminación a la explosión de la plataforma Nohoch-A del activo de producción marina Cantarell, ocurrida el pasado 7 de julio frente a las costas de Campeche, sin embargo, ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto.

Los cientos de pescadores afectados exigen al presidente de la orden para que de manera inmediata intervengan dependencias como la Profepa o Semarnat, y se les apoye limpiando las costas y otorgándoles algún incentivo para poder llevar comida a sus casas. "Queremos apoyo, queremos que vean que tanto daño no está haciendo esta contaminación de Pemex", señalo Javier Candelero Osorio, presidente de la Federación Santanera de Sánchez Magallanes.