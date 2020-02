Llega el coronavirus a CDMX... y también la reventa de cubrebocas

Los cubrebocas y el gel antibacterial están agotados en el primer cuadro de la Ciudad de México; esto, debido a las compras de pánico que los capitalinos empezaron a hacer luego de que las autoridades informaran sobre el primer caso de coronavirus.

En un recorrido hecho por EL UNIVERSAL se pudo constatar que en la mayoría de las farmacias ya no contaban con estos materiales. Incluso, en la farmacia París colocaron letreros para anunciarlo.

Sin embargo, a las afueras de ésta, una persona comenzó a revenderlos. Bajo anonimato, comentó que desde las 05:00 horas de este viernes, él y su familia acudieron a abastecerse, como una forma de prevención.

De acuerdo con lo narrado, compraron mucho, por lo que al darse cuenta de que se encontraban agotados, decidieron venderlos de manera individual o por paquete.

Los costos van desde los tres pesos por cubrebocas, 50 pesos por cubrebocas de plástico y 450 el paquete. El gel antibacterial también se agotó, por lo que el hombre no contaba con este producto para su venta.

Los empleados farmacéuticos comentaron que no saben cuándo volverán a abastecer, pero que veían complicado que fuera en los próximos días, por la situación de alerta.