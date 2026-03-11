logo pulso
Milei responde a sectores industriales en Argentina por apertura comercial

Milei responde a sectores industriales en Argentina por apertura comercial

Nacional

Llega sargazo a costas de QR

Inician despliegue de barreras de contención en el mar y acciones de limpieza

Por El Universal

Marzo 11, 2026 03:00 a.m.
A
Llega sargazo a costas de QR

CANCÚN, QR.- Ante el recale anticipado de sargazo en las costas de Quintana Roo, y pronósticos que advierten de una temporada con mayores volúmenes de macroalga frente a las costas del Caribe mexicano, autoridades de los tres órdenes de gobierno iniciaron el despliegue de barreras de contención en el mar y acciones de limpieza en la franja de arena.

Rosa Rodríguez, investigadora del Instituto de Limnología y Ciencias del Mar (ILyCM) de la UNAM en Puerto Morelos, indicó que este año se prevé una temporada más intensa que la de 2025, que duplicó la cantidad de sargazo flotando en la mar registrada en 2022, año considerado como el de más macroalga en el océano.

"Este año viene terrible. En enero y febrero se rompieron los récords históricos. En 2025 en enero y febrero había 7.8 y 4.3 millones de toneladas en el Atlántico, respectivamente. Este año hubo 9.5 y 13.6 millones de toneladas", explicó.

Indicó que no toda esa cantidad recala en las costas de Quintana Roo. "Yo calculo que solamente llega un 10%, pero Esteban Amaro me había dicho alguna vez que calculaba 5%", dijo, al citar al director del Centro de Monitoreo de Sargazo del estado.

Otro dato que ha causado inquietud es que la temporada de arribo de la macroalga inicia entre marzo y abril. Este año, en la segunda semana de enero ya había sargazo en Isla Mujeres.

Posteriormente se detectó en Puerto Morelos, Playa del Carmen y Tulum, además Mahahual e Xcalak.

El titular de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente del estado, Óscar Rébora, indicó que hay más de 60 millones de toneladas de sargazo flotando en el Atlántico, cuando el año pasado se estimaban 50 millones.

