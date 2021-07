Llegada de Batres, porque se le hunde el barco a Sheinbaum: PAN

El nombramiento del senador Martí Batres como nuevo secretario de gobierno de la Ciudad de México es el reconocimiento de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, de que el barco se le está hundiendo, aseguró la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de la República, Kenia López Rabadán.

En conferencia de prensa virtual, la legisladora señaló que Sheinbaum ha dado pésimos resultados a la capital del país y por eso la decisión de un nuevo relevo en el segundo cargo más importante en su administración.

"Me parece que el barco de la Ciudad de México se está hundiendo y la ´regenta´ sabe que se está hundiendo. Seguramente llamará a los más posibles a salvar el barco, pero yo no veo cómo. Claramente en el 24 la Ciudad de México tendrá unas nuevas figuras administrando. No ha podido dar peores cuentas la "regenta" Sheinbaum. Ha perdido la mayoría de las alcaldías, claramente no hay rumbo en términos de seguridad en este país", enfatizó.

López Rabadán afirmó que parte de la debacle del gobierno de la Ciudad de México tiene que ver con el hecho de que a pesar de haber ganado las elecciones de 2018 con gran legitimidad, Claudia Sheinbaum se ha subordinado al presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que ha afectado el desempeño de su administración.

"Ha sido una mala administradora por algo muy lastimoso: se ha subordinado al presidente de la República, le ha dejado a él este liderazgo que debió de tomar ella, por cierto siendo mujer y siendo electa con tantos votos, muy triste, bueno esa nota de hace algunos días cuando nadie podía hablar de la Línea 12 (del Metro) más que el presidente de la República, demostró la subordinación de la señora Sheinbaum; muy lamentable, se les está hundiendo el barco, enfatizó la vicecoordinadora de los senadores del PAN.