Llegada de vacunas antiCovid, motivo de optimismo: Arturo Zaldívar

La llegada a México de las vacunas contra Covid-19, es motivo de optimismo, pero será un proceso largo, que exige tener paciencia, consideró el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar.

Durante la sesión de apertura del primer periodo de sesiones 2021, el titular del máximo tribunal de justicia del país pidió no bajar la guardia y seguir acatando las recomendaciones sanitarias de las autoridades.

"Comienza un nuevo año y con él, nuevos retos y desafíos. Comenzamos este primer período de sesiones del año 2021 con ánimos renovados, con la esperanza de que poco a poco comenzará a restablecerse la normalidad.

"La llegada de las vacunas, sin duda, es motivo de optimismo, pero sabemos que será un proceso largo, que nos exige tener paciencia. Debemos seguir cuidándonos y no bajar la guardia", dijo ante el pleno de ministros en sesión virtual.

Zaldívar afirmó que el Poder Judicial de la Federación continuará tomando decisiones con responsabilidad, para cuidar la salud de su personal y del público usuario, sin descuidar la impartición de justicia, equilibrando, ambos derechos en juego, como, aseguró, se ha hecho ahora.

Pendientes en la SCJN para 2021

El también presidente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) anunció que este año la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá asuntos de gran importancia y trascendencia social.

Por ejemplo, expuso, "sobre la constitucionalidad de establecer un registro público de personas agresoras sexuales; la regulación de los centros de cuidado infantil en la Ciudad de México; la regulación de los recursos hídricos en el estado de Chihuahua; las competencias constitucionales en materia de tiempos que corresponden al Estado en radio y televisión; la constitucionalidad de la Ley de la Guardia Nacional; la constitucionalidad de la política de confiabilidad, seguridad,continuidad y calidad en el sistema eléctrico; asuntos sobre derechos digitales de la ciudadanía, educación indígena y educación inclusiva, política migratoria; y reparación integral a víctimas por violaciones graves a derechos humanos, entre muchos otros temas relevantes", indicó.

"Como siempre, la Corte continuará defendiendo, con su trabajo, los derechos y la democracia en el marco de la división de poderes y trabajando con plena autonomía e independencia", indicó.

Mencionó que la SCJN estará atenta a la aprobación de la reforma constitucional a la justicia federal por parte de las legislaturas locales, para dar inicio de inmediato al proceso de implementación, que representará un reto enorme.

"En el Poder Judicial seguiremos trabajando en la transformación de la justicia federal y consolidando los cambios que ya se han logrado. Profundizaremos en la

implementación de la justicia digital; continuaremos la lucha contra la corrupción y el nepotismo; seguiremos haciendo accesible la justicia para las personas y los grupos más vulnerables de nuestra sociedad; no cejaremos en la defensa de nuestro orden constitucional y de los derechos humanos", añadió.