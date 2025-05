Llegan familiares de 43 normalistas desaparecidos a Palacio Nacional

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 27 (EL UNIVERSAL).- Antes de las 13:00 horas de este martes 27 de mayo, familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa comenzaron a llegar a Palacio Nacional para sostener un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

A su llegada al recinto histórico, para esta nueva reunión con Sheinbaum, Felipe de la Cruz indicó que esperan que "haya algo más relevante que nos haga estar un poquito más tranquilos y seguir avanzando".

Rosendo Gómez Piedra, fiscal del Caso Ayotzinapa, destacó a su llegada que hay 120 personas detenidas, más de 46 causas penales y más de 800 lugares visitados en la sierra.

"Si ustedes me preguntan si hemos encontrado nosotros a los muchachos, no los hemos encontrado, pero las investigaciones continúan, los procesos no se detienen, ni las investigaciones tampoco", expresó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí