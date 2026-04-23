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Llegan tres nuevos miembros al Consejo General del INE

Formarán parte del instituto electoral hasta el 21 de abril de 2035

Por El Universal

Abril 23, 2026 03:00 a.m.
A
Llegan tres nuevos miembros al Consejo General del INE

Ciudad de México.- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) tomó protesta a Blanca Yasahara Cruz García, Frida Denisse Gómez Puga y Arturo Manuel Chávez López, consejeros electorales que se integran al Consejo General hasta el próximo 21 de abril de 2035.

"La experiencia que el instituto ha forjado a lo largo de los años es nuestro principal activo para hacer frente a esta exigencia (...) Hoy se suman a una estructura técnica y operativa sumamente sólida, se integran a un equipo de trabajo que tiene la firme convicción de actuar con estricto apego a la ley", dijo en el evento la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala.

Durante la sesión extraordinaria urgente del Consejo General del INE, los tres nuevos consejeros presentaron su visión sobre los trabajos que debe tomar el organismo electoral.

En su intervención, la consejera Frida Gómez Puga afirmó que la legitimidad de las decisiones del Consejo General debe mantenerse no sólo al respetar las leyes, sino construyendo todos los días la confianza de la ciudadanía. "Serviré construyendo integridad a esta institución", afirmó.

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La segunda en tomar la palabra fue la consejera Blanca Cruz García, quien se comprometió a "recuperar la confianza de un sector importante de la ciudadanía que siente lejanas a sus instituciones", e invitó a sus colegas del Consejo General del INE a "fortalecer la legitimidad" del instituto.

El último fue el consejero Arturo Chávez López, quien aseguró que el INE "debe caminar al lado de las transformaciones que avanzan en el país" y declaró que el instituto debe acercarse a la ciudadanía en todos los frentes.

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