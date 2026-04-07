Llegaron con el sueño de ser consejeros

Ciudad de México.- El pleno de la Cámara de Diputados se ocupó este lunes, pero no de legisladores, sino de aspirantes al Consejo Nacional del Instituto Nacional Electoral (INE), quienes presentaron un examen de conocimientos como parte del proceso para renovar tres cargos en dicho órgano.

Fueron 369 candidatos los que llegaron al recinto legislativo de San Lázaro desde las 9 de la mañana, a pesar de que el cuestionario estaba programado a las 10.

El examen constó de 100 preguntas de opción múltiple y cada participante tuvo un plazo de dos horas para concluirlo.

Para los participantes, quienes sustituyan a las consejeras Dania Ravel y Claudia Zavala, así como al consejero Jaime Rivera, deben ser perfiles autónomos, imparciales y cercanos a la ciudadanía.

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José Natividad Méndez Mares explicó que además de trabajar como consejero electoral en San Luis Potosí es docente de nivel medio superior, por lo que de llegar al cargo buscará fortalecer la visión democrática en los jóvenes.

Serán 185 las personas que pasen a la próxima etapa, quienes serán sujetos de una evaluación de idoneidad, la cual se realizará del 10 al 12 de abril.

Después de eso habrá otro periodo de entrevistas por parte del comité, del 14 al 16 de abril, y a partir de esa fecha el Comité de Evaluación dispondrá de cuatro días para armar las quintetas y remitirlas a la Jucopo.