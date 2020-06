"Llegaron con un tubo y le pegaron a la puerta", relatan habitantes de Celaya tras operativo

Habitantes de la comunidad de San Isidro de Elguera, en Celaya, contaron cómo vivieron el operativo en el que la Fiscalía estatal cumplimentó una orden de cateo el pasado sábado.

En esa acción en la que también participó la Guardia Nacional, se detuvo a María Eva Ortiz, madre del líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yépez Ortiz, "El Marro".

Además de María Eva, la Fiscalía estatal detuvo a una de sus hijas y a una sobrina, así como a otra mujer y a un hombre cuya presunta relación con el cártel no se ha dado a conocer.

Se recorrió la zona y ahí Julio, uno de los dueños del predio donde ocurrió la captura, denunció supuestos abusos y anomalías.

El habitante recuerda que a las 3 de la tarde, llegó una camioneta que parecía particular con entre 10 y 15 personas. "Llegaron con un tubo y le pegaron a la puerta. Ellos no traían orden para entrar ni nada; llegaron apuntándonos", contó.

Explicó que en ese predio viven sus familiares en cuatro de los apartamentos y uno más lo rentan.

Julio afirmó que ni él ni su familia sabían de quién se trataba y que el día del operativo tampoco se dieron cuenta a quién detuvieron, porque los mantuvieron encerrados por más de siete horas. Sin embargo, una vecina describió que durante el operativo fueron amenazados por policías.

Ahora, a consideración de la fiscalía, el predio se mantiene sin vigilancia. Tampoco hay operativos en la zona, como lo había afirmado la Secretaría de Seguridad Pública.

Los vecinos platicaron que los familiares de "El Marro" se veían tranquilos, y "no se metían con nadie".

Justo a esa propiedad llegaron las 26 personas que habían sido detenidas y luego liberadas. Las capturas se realizaron durante los bloqueos, así como en la quema de vehículos y comercios del sábado.

Las 17 mujeres y nueve hombres, dijeron que no conocen a El Marro y que fueron capturadas por estar en la calle o correr al ver a civiles armados que no se identificaron.

Una de ellas, menor de edad, narró que al escuchar la movilización, corrió en busca de su hermano y en ese momento fue detenida.

La Fiscalía estatal indicó que la liberación de las 26 personas se debió a que el Ministerio Público no encontró los elementos para llevarlos ante un juez. Sin embargo, dijo, seguirán sujetos a investigación por los delitos de Daño en las Cosas y entorpecer la labor de la autoridad.

Agregó que María Eva, Juana, Rosalba, Marlene y Jesús, detenidos en el cateo, siguen en prisión.