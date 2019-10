"Llegó normalidad a Culiacán", dice AMLO; descarta salida de Durazo

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que tras el fallido operativo por detener a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, en Culiacán, Sinaloa y cuyo saldo fue de ocho muertos, 16 heridos y 51 reos evadidos, la normalidad ha llegado a esa ciudad.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal envió un abrazo a la gente de Culiacán y calificó como una "tarde-noche triste y de angustia" por lo ocurrido el jueves 17 de octubre en la capital de Sinaloa.

"Lo más importante es que en Culiacán hay normalidad, se empezó a normalizar desde el viernes, el sábado, el domingo, incluso hubo juegos de beisbol".

"Hoy el informe que tengo es que hay normalidad; le mando un abrazo a toda la gente de Culiacán, todo mi afecto, mi cariño a los sinaloenses".

El mandatario señaló que la vida "es mucho más que un mal momento, que una tarde-noche triste y de angustia; a ser felices y vivir en paz".

AMLO descarta solicitar renuncia de Durazo

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó, tras el fallido operativo realizado el pasado jueves para detener a Ovidio Guzmán López en Culiacán, Sinaloa, pedir la renuncia de Alfonso Durazo Montaño, titular de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y Audomaro Martínez Zapata, titular del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Agregó que se trata de una petición de sus adversarios, "Gritaron pidiendo mano dura, que respondiera con violencia", dijo.

En Palacio Nacional y a pregunta expresa de una reportera sobre si pediría la renuncia de los titulares de la SSPC y del CNI, el titular del Ejecutivo comentó:

"No, no, eso lo que quisieran nuestros adversarios, los conservadores (que) en vez de actuar con responsabilidad - porque estaba de por medio la vida de las gentes- azuzaron hasta expresidentes, y gritaron pidiendo mano dura, violencia, que respondiéramos con violencia, como lo hacían con ellos, mostrar trofeos que no resolvían para nada el problema de fondo que es garantizar la paz y la tranquilidad", dijo.