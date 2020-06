Llevan un mes sin sepultar a víctima de Covid en Morelos

Desde hace un mes Margarita Corona Díaz no ha logrado sepultar a su esposo Amado Hernández Carrillo porque personal médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Zacatepec, entregó el cuerpo de forma equivocada a una familia de San Miguel 30, municipio de Tlaltizapán.

Por esos hechos el pasado 11 de mayo el delegado del IMSS, Francisco Monsebaiz Salinas admitió que se entregaron cuerpos de forma errónea a dos familias de Xoxocotla y San Miguel 30 de Tlaltizapán, y argumentó que el error se cometió porque tras la contingencia sanitaria el cuerpo de cualquier fallecido se coloca en una mortaja biodegradable opaca lo cual dificulta la visibilidad del rostro.

Ese día, afirmó, se pudo corregir el error porque solo había salido un cuerpo del nosocomio por lo que tuvieron oportunidad de platicar con los familiares del cuerpo que fue sepultado para inhumarlo y cambiarlo de tumba. Sin embargo, esto nunca ocurrió porque Margarita denunció que hasta la fecha no ha recibido el cuerpo de su cónyuge.

Margarita y sus familiares acudieron a la explanada de Plaza de Armas en Cuernavaca para denunciar que las autoridades del IMSS no han entregado el cuerpo de Armando Hernández Carrillo, quien falleció el pasado 10 de mayo presuntamente por Covid-19 pero llegó al nosocomio por una infección en la garganta.

Sobre los hechos contó que su esposo empezó a sentir malestar, pero se negó a acudir al IMSS porque algunas personas le dijeron que "los estaban matando" y acudió a un hospital privado, donde le confirmaron que tenía una infección en la garganta y ante la falta de recursos no tuvieron otra opción que atenderlo en el IMSS de Zacatepec, donde fue enviado con pacientes contagiados con coronavirus.

Ese mismo día por la tarde le informaron que su esposo falleció pero el cuerpo que le entregaron no correspondía al de Armando sino al de otra persona. Hoy, Margarita solicitó a las autoridades entreguen el cuerpo de su esposo para poder sepultarlo y el cual presuntamente fue entregado a una familia de San Miguel 30 en Tlaltizapán.